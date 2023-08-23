В Москве состоятся бизнес-форум "Грани личного бренда" и вручение премий

События пройдут 24, 25 и 26 ноября в "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк"

ТАСС, 23 августа. В рамках мероприятия владельцы бизнеса, топ-менеджеры и профессионалы своего дела примут участие в нетворкинге, обменяются опытом и знаниями, расширят и укрепят деловые связи.

Спикерами форума станут Ирина Хакамада с темой "Рестарт. Перезагрузка", Алексей Ситников с темой "Свой бренд", Ксения Собчак с темой "Ожидания. Реальность. Перспективы", Оскар Хартманн, с темой "Опыт международного инвестора", Анетта Орлова с темой "Личный форсайт. Вектор. Динамика. Скорость. Стабильность", Радислав Гандапас с темой "Самопрезентация и нетворкинг в деловой среде", Игорь Манн с темой "Чуть-чуть эффективнее: как все успевать", Аркадий Цукер с темой "Турбулентность и мышление лидера", Сергей Минаев с темой "Личный бренд и новые медиа" и другие бизнес-практики. После выступления каждого спикера предусмотрена сессия вопросов и ответов в формате открытый микрофон.

В рамках премий для предпринимателей и топ-менеджеров "Главные мужчины" и "Главные женщины" отметят личностей, чьи достижения и вклад в различные отрасли стали вдохновением для других людей. Впервые премия "Главные женщины" была проведена в 2018 году. Как отмечают организаторы, в ней уже приняли участие 463 номинантки из 74 городов и 17 стран.

В финале премии будут выбраны победители в 16 номинациях по разным сферам бизнеса. Среди них: индустрия красоты, финансы и инвестиции, образование и бизнес-обучение, здоровье и медицина, производство и другие. Премия "Главные мужчины", целью которой является развитие и продвижение личных брендов мужчин, занятых в бизнесе, в этом году пройдет впервые.

Награждение победителей пройдет на торжественной церемонии в отеле "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк".

Организаторы отмечают, что "форум "Грани личного бренда" и премии "Главные женщины" и "Главные женщины" напоминают о потенциале, силе личности каждого человека и о важности признания людей, вдохновляющих на ежедневные свершения в бизнесе. Такие мероприятия позволяют обрести новые знакомства, укрепить связи и найти мотивацию для дальнейшего развития и успеха".

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