ТМК выберет лучшие идеи для бизнеса в рамках корпоративного форума "Горизонты"

Также на конкурсе "Парк идей" 23 сотрудника презентуют экспертной комиссии собственные проекты

ТАСС, 29 августа. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) проводит в Сочи 19-й корпоративный форум "Горизонты". В рамках события более 550 сотрудников компании представят бизнес-идеи на Молодежной научно-практической конференции (МНПК), а также примут участие в спортивных, обучающих и творческих мероприятиях. Организатором форума выступает Корпоративный университет ТМК2U.

Центральным событием мероприятия станет МНПК, в рамках которой представители различных подразделений компании в возрасте до 35 лет презентуют собственные проекты для совершенствования производственных и бизнес-процессов, развития новых решений и услуг. МНПК пройдет по четырем повесткам - Стратегия устойчивого развития, Бизнес, Digital и Металлургия SMART - и 18-ти трекам, среди которых "Сталеплавильное производство", "Управление качеством", "Новые виды и свойства продукции", "Магистрально-машиностроительное производство", "Управление производственной экологией" и другие.

Также в рамках форума на конкурсе "Парк идей" 23 сотрудника презентуют экспертной комиссии собственные проекты.

В обновленном формате пройдет IT-трек, в котором примут участие сотрудники объединенной команды IT-специалистов компании - ТМК++. IT-трек разделен на три направления: infra++ - инфраструктура, sec++ - безопасность, dev++ - разработка. В рамках программы пройдет хакатон, где разработчики будут создавать прототип решений под бизнес-запрос, киберучения и короткие презентации-питчинги идей. Кроме того, на форуме традиционно состоится конкурс среди молодых мастеров производства "Мастерская лидерства", финальный этап корпоративного чемпионата по мини-футболу, турнир по шахматам и фестиваль команд КВН.

"Корпоративный форум ТМК "Горизонты" - масштабное и насыщенное событие, которое проходит в течение недели. Программа форума постоянно совершенствуется, чтобы соответствовать самым актуальным задачам бизнеса и вызовам времени. Форуму предшествуют заводские этапы МНПК, спортивных соревнований и творческих конкурсов, таким образом в "Горизонтах" в течение года участвуют более 5 тыс. сотрудников компании", - сказал вице-президент ТМК, председатель организационного комитета форума "Горизонты" Андрей Каплунов.

"ТМК предоставляет сотрудникам все возможности для профессионального и личностного развития и создает внутри компании эффективные карьерные лифты. Один из ключевых инструментов для этого - корпоративный форум "Горизонты", который ТМК проводит почти 20 лет. Эта инициатива направлена на то, чтобы дать талантливым и перспективным сотрудникам мощный импульс для всестороннего раскрытия их потенциала, что позитивно скажется на деятельности ТМК в целом", - отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом - директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Форум "Горизонты" и его центральное событие - МНПК - направлены на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей. Экономический эффект от внедренных проектов МНПК ежегодно составляет более 1 млрд рублей.

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