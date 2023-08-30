Агентство АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу ВСК до позитивного

По мнению агентства, темпы роста страхового портфеля могут позволить ВСК добиться дальнейшего укрепления ее рыночной позиции

ТАСС, 30 августа. Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК AA(RU), изменив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

Повышение прогноза до "Позитивного" связано с высокой вероятностью улучшения оценки бизнес-профиля и/или качества управления с учетом роста эффективности бизнеса на фоне сохранения высоких оценок по достаточности капитала и качества активов.

Аналитики агентства АКРА отмечают прочные рыночные позиции страховой компании и умеренно сильные операционные показатели. По итогам 2022 года рыночная доля ВСК составила 5%. Наиболее сильные позиции организация занимает в сегментах страхования имущества физических лиц и автокаско - 3-е и 4-е места по сборам соответственно, рыночная доля компании составляет по 10% в каждом из сегментов.

Диверсификация клиентской базы ВСК оценивается как "достаточно высокая". Диверсификация каналов продаж также оценивается высоко. АКРА определяет качество продуктового ряда ВСК как хорошее и отмечает способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.

По итогам первого полугодия 2023 года автострахование (автокаско и ОСАГО) остается крупнейшим сегментом деятельности ВСК, на который в совокупности приходится около 53% страхового портфеля. Агентство отмечает, что большое внимание страховая компания уделяет развитию различных программ сегмента ДМС и корпоративного страхования.

Аналитики также выделяют рост эффективности деятельности ВСК в 2022 году и в первом полугодии 2023 года по сравнению с предыдущими периодами. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в эти периоды составил 0,96 (против 0,99 по результатам 2021 года). Снижению ККУ способствовали как сокращение убыточности, так и уменьшение аквизиционных расходов за счет увеличения доли безаквизицонных продаж при одновременном сокращении среднего уровня расходов на продажи.

По мнению АКРА, темпы роста страхового портфеля, демонстрируемые и прогнозируемые в 2023 году, могут позволить ВСК добиться дальнейшего укрепления ее рыночной позиции.

Агентство дает высокие оценки достаточности капитала, качества активов и ликвидности ВСК. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 30 июня 2023 года, составило 2,1. Увеличение капитализации компании позволило сохранить оценку на высоком уровне, несмотря на возросший в текущей экономической ситуации процентный риск. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 48 млрд рублей) это обуславливает высокую достаточность капитала ВСК.

Качество управления Страховым Домом оценивается агентством АКРА как "адекватное". Опыт менеджеров, а также актуарная функция и система управления рисками компании оценены позитивно. Оценки субфактора "Стратегическое видение и управление", а также качества корпоративного управления остаются нейтральными.

"Позитивный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение кредитного рейтинга ВСК на горизонте 12–18 месяцев.