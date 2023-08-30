Крупный складской комплекс Новосибирска увеличит эффективность работы на 20% по нацпроекту

Для этого на предприятии намерены оптимизировать логистику и обучить сотрудников

ТАСС, 30 августа. Компания "Машкомплект" в Новосибирске, оказывающая складские услуги, после вступления в нацпроект "Производительность труда" планирует увеличить эффективность на 20% к концу 2024 года за счет оптимизации логистики и обучения сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"В рамках нацпроекта мы планируем посмотреть на процессы под другим углом и обучить команду предприятия. <…> Мы планируем повысить эффективность работы на 20% к концу 2024 года. Это поможет нам в перспективе удерживать рост себестоимости и тарифов, успешно продолжая многолетнее сотрудничество с партнёрами, в том числе и международными", - передает пресс-служба АИР слова директора компании Елены Бандуриной.

В АИР уточнили, что с помощью специалистов агентства на предприятии планируют также оптимизировать логистику и сократить время обработки партий грузов.

"Машкомплект" работает с 1972 года. Это один из крупнейших в Сибири операторов по оказанию услуг в сфере складского бизнеса. Компания (входит в ГК "Главновосибирскстрой") располагает более чем 82 тыс. кв. метрами складских помещений. В компании работают 200 человек.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Новосибирской области в проект вошли уже 99 компаний - в среднем они увеличили выработку на 68%. Планируется, что к концу 2024 года их станет 150.