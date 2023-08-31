В рамках Спортивных игр ВЭФ пройдут турниры по го и шахматам

Участники форума смогут не только понаблюдать за игрой профессионалов, но и проверить свои навыки за доской

ТАСС, 31 августа. Интеллектуальные сражения в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума состоятся в библиотеке Дальневосточного федерального университета. Турниры по го и шахматам пройдут в читальном зале с видом на море, который на время работы VIII Восточного экономического форума преобразится в Интеллектуальную гостиную.

Восточный колорит программе Спортивных игр ВЭФ придаст Матч звезд по го. Игра, зародившаяся в Древнем Китае, тесно связана с философией Востока. Она пользуется уважением благодаря историческому и культурному контексту: на протяжении тысячелетий го считалось игрой императоров и полководцев, а сегодня остается игрой лидеров. Матч звезд на ВЭФ станет противостоянием команд России и Китая в формате "два на два". За Россию сыграют многократные чемпионы Европы Илья Шикшин и Наталья Ковалева, Китай представят члены национальной команды У Синью и Цинь Данюнь.

Второй год подряд на форуме пройдет международный турнир по шахматам на Кубок ВЭФ. В этом году его главной интригой станет участие восходящих звезд мировых шахмат 17-летних Володара Мурзина из России и Раунака Садвани из Индии. В активе российского гроссмейстера выход в Суперфинал чемпионата России главного турнира страны. А индийский шахматист уже побеждал соперников из мировой десятки. Всего в Кубке ВЭФ примут участие 32 игрока, в том числе 11 иностранцев. Они разыграют призовой фонд в размере 3 млн рублей. Комментировать партии в прямом эфире будет гроссмейстер и популярный блогер Алина Бивол.

Участники форума смогут не только понаблюдать за игрой профессионалов, но и проверить свои навыки за доской, приняв участие в турнире на Кубок Росконгресса по го и шахматам. А для жителей Владивостока и гостей города будет организован шахматный павильон: на городской набережной все желающие смогут поучаствовать в творческих встречах, мастер-классах и большом блиц-турнире по шахматам с призовым фондом 200 тыс. рублей.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс "РК-Спорт" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Ознакомиться с программой Игр можно на официальном сайте форума.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастная категория: 6+.