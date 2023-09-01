МБМ проведет обучение для гостиничного бизнеса

Образовательная программа стартует 6 сентября

ТАСС, 1 сентября. Многоуровневое обучение, которое поможет как начинающим бизнесменам, так и действующим предпринимателям узнать о тонкостях ведения дела в сфере гостеприимства, стартует 6 сентября. Организатором выступает подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

"Гостиничная отрасль развивается благодаря системной поддержке, которую город оказывает бизнесу. Сегодня в гостиничном секторе столицы работает порядка 2,4 тыс. малых и средних предприятий. За последние пять лет их количество выросло более чем на 22%. Чтобы продолжать положительную тенденцию, стараемся поддерживать московских отельеров, оказывать им консультационные и образовательные меры поддержки. Тематические и отраслевые мероприятия стали одним из востребованных инструментов получения знаний и обмена опытом у предпринимателей", - отметил руководитель ГБУ "Малый бизнес Москвы" Станислав Иванов.

Обучение начнется с конференции "Отель 2023. Полная загрузка", которая пройдет 6 сентября с 12:00 до 18:00 в павильоне "Арт.Техноград" (Проспект Мира, д.119, строение 318). Соорганизатор мероприятия - Группа компаний "Контур".

Спикеры обсудят такие вопросы, как господдержка в индустрии гостеприимства, миграционный и регистрационный учет, кассовая дисциплина, пожарная безопасность и санитарно-эпидемиологические требования к гостиничным услугам. А также изучат тренды и прогнозы в отрасли и поделятся инструментами для продвижения и автоматизации бизнес-процессов в гостиницах.

На конференции выступят представители компаний гостиничной отрасли и эксперты. Среди них - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, эксперт по миграционному и регистрационному учету Наталья Расторгуева, генеральный директор ООО "Дельта-Азов" Андрей Коробейников, генеральный директор ООО "Утро вечера мудренее" Владимир Тимофеев, руководитель проекта "Контур.Отель" Анна Сатдарова.

В одной из сессий эксперты будут разбирать кейсы из своей практики. Кроме того, консультанты МБМ во время перерывов между сессиями ответят на вопросы открытия и ведения бизнеса.

Обучение продолжится онлайн-курсом "Малые гостиничные формы: актуальность, концепция, развитие, масштабирование". Для участия в каждом вебинаре необходима регистрация.

Вебинар "Малый формат в индустрии гостеприимства: как избежать ошибок и стать успешным" пройдет 7 сентября с 15:00 до 16:00. Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства ОСИГ Дмитрий Богданов и руководитель спецпроектов Федерации рестораторов и отельеров России Алекс Русу расскажут про успешные примеры малых форматов, их актуальность и перспективы.

Руководитель гостиничного департамента ООО "Мантера групп" Елена Заплетина 8 сентября на вебинаре "Как из малого формата стать большим на гостиничном рынке" расскажет о работе с концепцией, дизайном и комплектацией гостиницы, ее зонировании и масштабировании - от мини-гостиницы до сети 5-звездочных отелей. Вебинар пройдет с 11:00 до 12:00.

На вебинаре "Инвестиции и поддержка. Архитектура будущего" 11 сентября основатель гостинично-девелоперской компании "РосинвестОтель" Кирилл Иртюга и архитектор Андрей Васильев обсудят поддержку проектов создания мини-отелей, экономический эффект от быстровозводимых модулей для действующих рекреационных объектов, инновационные технологии в архитектуре малых форм. Слушатели могут присоединиться к мероприятию с 15:00 до 16:00.

Обучение проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Возрастная категория: 16+

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