Татарстан создаст новую площадку для развития торгово-экономических отношений России и КНР

В программу Российско-Китайского форума вошли свыше 50 деловых сессий

ТАСС, 1 сентября. Первый Российско-Китайский форум "РОСТКИ" пройдет 7-8 сентября в "Казань Экспо".

В программу Российско-Китайского форума вошли более 50 деловых сессий, в том числе диалог партий КНР и РФ, деловые сессии по направлениям IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции. Организаторы ожидают уже в первый год работы форума не менее 3 тыс. участников.

В рамках форума состоится международная выставка Russia-China Expo, которая станет площадкой взаимодействия между компаниями. На выставке будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентация взаимовыгодных технологических альянсов в экономике, B2B проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.

В дополнение к основной деловой программе у участников будет возможность посетить промышленные объекты Республики Татарстан (ПАО "КАМАЗ", Haier Industry Rus, ООО "КАМАСТАЛЬ"), образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, учреждения здравоохранения, организации, занимающиеся IT-технологиями (АО “ОЭЗ ”Иннополис", технопарк IT Park в области высоких технологий).

Подготовлена обширная культурная и спортивная программы: объекты ЮНЕСКО, дом-музей Ленина в Казани, тематическая театральная и музейная программа, чайные церемонии, мастер-классы по китайской, русской и татарской культуре, хоккейный матч.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина: "Название форума "РОСТКИ" - это, с одной стороны, буквосочетание Россия - Татарстан - Китай, с другой - смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным".

Товарооборот Китайской Народной Республики и Российской Федерации по итогам 2022 года достиг $190,3 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021 годом. Китайский экспорт товаров в Российской Федерации вырос на 12,8% до $76,1 млрд, а импорт из России - на 43,4% до $114,1 млрд.

"Инициативу проведения мероприятия поддержали многочисленные российско-китайские общественные и деловые объединения нашей страны", - отметила Минуллина.

У Татарстана подписано большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, город Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами.

ТАСС - генеральное информационное агентство

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