"Золотая маска" представит спектакли в 11 городах

Первым спектаклем программы стала недавняя премьера Московского театра МТЮЗ "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии"

ТАСС, 5 сентября. В Екатеринбурге 3 и 4 сентября открылась осенняя программа "Золотой Маски" в городах России (12+). Ее первым спектаклем стала недавняя премьера Московского театра МТЮЗ "Ромео и Джульетта. Вариации и комментарии". Режиссер Петр Шерешевский предлагает свою версию сюжета, перенося действие в недавнее прошлое. Генеральным партнером программы "Золотой Маски" в городах России уже третий год выступает Сбер.

"Золотая Маска" 5 сентября окажется одновременно в Ульяновске и Перми. На сцену Ульяновского Драматического театра им. И.А. Гончарова в главной роли в спектакле "Старший сын" Московского театра им. Вл. Маяковского выйдет народный артист РФ, президент фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский. В Перми первым спектаклем станет рок-мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра, в 2021 году отмеченный сразу тремя Премиями "Золотая Маска", в том числе как лучший спектакль. "Золотая Маска" станет частью большой юбилейной программы города "Пермь-300" и продлится до декабря. В ее афише постановки Александринского театра, Российского академического Молодежного театра, Малого драматического театра - Театра Европы и новосибирского театра "Старый дом".

В сентябре 2023 года "Золотая Маска" также представит спектакли в Петрозаводске и Костомукше, а в октябре вновь побывает в Череповце. В октябре "Золотая Маска" готовит совместную программу с фестивалем актуального искусства "Гравитация" в Новосибирске. Особое внимание в ней уделено пластическим спектаклям, постановкам молодых, но уже отмеченных экспертами Национальной театральной Премии хореографов.

В ноябре фестиваль ждут в Нижнем Тагиле и Сургуте, впервые "Золотая Маска" представит спектакли в Новокузнецке на сцене Драматического театра, который сам стал номинантом Премии в 2023 году.

Завершится программа фестивалем в Санкт-Петербурге с 9 по 25 ноября. В его афише будут представлены как спектакли-лауреаты 2023 года, так и премьеры текущего сезона.

Этой осенью "Золотая Маска" объединит театральным маршрутом 11 городов. В афише программы работы мастеров и молодых режиссеров, постановки как по классическим произведениям, так и по текстам, написанным нашими современниками. "Золотая Маска" - это спектакли, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии, отмеченные экспертным сообществом. Это постановки всех жанров - драматические и музыкальные спектакли, балет и современный танец, театра кукол и новаторские работы, созданные на стыке искусств.

Президент "Золотой Маски" Игорь Костолевский рассказал: "Вместе с фестивалем я побывал в очень разных городах нашей страны, в том числе и как актер. И по своему опыту могу сказать, что нет такого места, где театр был бы не нужен, не интересен публике. Это искусство, которое объединяет людей самым непосредственным образом - соединяя нас в зрительном зале".

"Каждый из тех проектов, что мы вместе с командой "Золотой Маски" приготовили в этом году, по-своему уникален. Мы тщательно и кропотливо собирали афиши для каждого из городов программы. Куда-то мы рады приезжать каждый год, где-то это только первая встреча. Но самое важное для нас - сделать все возможное, чтобы после спектакля зрители чувствовали себя немного счастливее. А то, что каждый спектакль меняет артиста, наполняет его новыми эмоциями - это я знаю точно", - отметил он.

Министр культуры Пермского края Алла Платонова добавила: "Для наших театров и зрителя "Золотая Маска" в Перми - это большой праздник. Это возможность увидеть умные, яркие, тонкие спектакли разных жанров, стилей и коллективов, это возможность обмена опытом между театрами, обмена энергией, это важная краска юбилея Перми - города с богатыми традициями театрального искусства".

Руководитель региональных программ "Золотой Маски" Наталья Яневская отметила: "Планируя афишу "Золотой Маски" сразу в 11 городах, мы столкнулись с тем, что хочется привезти, показать зрителям очень многое! Чтобы программа фестивалей была как можно более разнообразной и представляла современный российский театр во всей его полноте. Это важно для нас как организаторов, это важно для самих театров и главное - важно для зрителей. И может быть, чем дальше мы уезжаем от столиц, тем более открытым и откликающимся на настоящее искусство оказывается публика".

Директор Музыкального театра Республики Карелия Елена Ларионова сообщила: "Фестиваль "Золотая Маска" в Петрозаводске - одно из самых знаковых культурных событий в нашей республике. Мы сотрудничаем с Фестивалем с 2011 года. Программа прошлого сезона была юбилейной, 10-ой. В этом году, мы надеемся, открывается новый отсчет времени нашей совместной театральной жизни, нашего профессионального содружества. Особенно ценно, что Фестиваль за это время стал не только праздником для зрителей, но и территорией общения людей театра. "Золотая Маска" создает единое творческое пространство для обмена опытом, просвещения как зрителей, так и деятелей сцены, вовлекая все стороны в разговор об актуальном театральном искусстве".

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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