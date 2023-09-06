Глава Южного Урала поручил сконцентрироваться для успешного завершения уборочной кампании

Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов и регионального Минсельхоза по ускорению темпов уборки и актуальным вопросам сбора и сохранения урожая

ТАСС, 6 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил сконцентрировать все силы для успешного завершения уборочной кампании в регионе. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства по итогам совещания с главами муниципалитетов и регионального минсельхоза.

Текслер отметил, что в настоящее время темпы уборки отстают от уровня прошлого года. "Понимаю, что есть объективные причины - погодные условия. Но с этим мы сталкиваемся не в первый раз, и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям, - подчеркнул губернатор. - Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Впереди много работы, уборочную нужно завершить до минусовых температур".

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отметил, что общая уборочная площадь сельхозкультур составляет 1 млн 956 тыс. га. Обмолочено 296 тыс. га, собрано 440 тыс. тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, на 1,9 центнера меньше прошлогоднего.

"Летом было зарегистрировано три опасных засушливых периода. В июле дожди улучшили ситуацию, но сегодня они мешают уборке. В 10 районах превышена среднемесячная норма осадков", - отметил он. Главы Брединского, Октябрьского, Уйского, Сосновского, Троицкого, Карталинского и Красноармейского районов добавили, что основная проблема уборки - дожди. Поэтому аграриям предстоит использовать каждый погожий день, чтобы форсировать полевые работы.

Актуальные вопросы

Кроме уборки важно также быстро подготовить сушильное оборудование, добавили в управлении. Сейчас в хозяйствах функционирует 149 зерносушилок. Другой актуальный вопрос - наличие складских помещений. Ранее по решению губернатора субсидии на строительство зерноскладов были включены в программу капексов. Так, общая сумма субсидий на строительство и модернизацию объектов АПК в этом году составляет 241 млн руб. Часть этих средств будет направлена на возмещение затрат на строительство 12 новых зернохранилищ. В целом по области свободные мощности составляют более 1,8 млн тонн. Этого достаточно для хранения зерна нового урожая.

"Сейчас стоит задача по перераспределению мощностей для сушки и хранения зерна между муниципальными образованиями. Поэтому главам необходимо вовремя заявлять о таких потребностях", - обратился к главам заместитель губернатора Сергей Сушков.

Глава региона дал ряд поручений Сушкову, главам и областному минсельхозу. "В это время особенно важно гармонизировать отношения всех сторон: поставщиков зерна, элеваторов, переработчиков. Активно проработать вопрос по топливу с вертикально интегрированными компаниями, представленными в регионе. И доводить до всех аграриев информацию о возможностях по хранению зерна. При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие три года и работать над стратегическими задачами. Главная цель - увеличение урожайности до 20 центнера с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли", - сказал Текслер.

Урожай в России

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по сбору урожая в 2023 году в объеме 123 млн тонн, допускает его корректировки в сторону повышения. Об этом ранее сообщал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства в 123 млн тонн, из них 78 млн тонн должно быть пшеницы. Но дальше все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от климатических условий. Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в сторону повышения", - сказал он.

В прошлом году в России было собрано около 158 млн тонн зерновых, напомнили в Минсельхозе РФ.