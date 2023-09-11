ВСК поддержит развитие инвестиционных бизнес-проектов в Иркутской области

Документы о партнерстве подписали на площадке Восточного экономического форума

ТАСС, 11 сентября. Страховой Дом ВСК и Правительство Иркутской области заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках договора планируется наладить обмен опытом и распространение практик по направлениям партнерства, а также провести мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса.

Документы о партнерстве на площадке Восточного экономического форума 2023 года подписали Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках соглашения стороны будут реализовывать приоритетные национальные, федеральные, отраслевые и региональные проекты, обеспечивающие формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность Иркутской области. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.

"В современных экономических условиях создание благоприятной инвестиционной среды - путь устойчивого развития региона. Сотрудничество между Страховым Домом ВСК Правительством Иркутской области позволит создать благоприятные условия для развития и реализации инвестиционных проектов с участием государства, и обеспечить эффективную защиту интересов всех сторон. Наше партнерство - важный шаг в развитии страховой отрасли и укреплении отношений между государством и частным сектором", - заявил Цикалюк.

"В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. Созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития. У нас, как и в любом экономически развитом регионе, страхование является не просто доступной услугой, а активно развивается. Совместно со Страховым Домом ВСК мы будем повышать доступность страховых продуктов при реализации инвестпроектов в Иркутской области. Уверен, наше партнерство будет долгосрочным и эффективным как для ВСК, так и всего бизнеса в Иркутской области", - отметил Кобзев.

В рамках ВЭФ Страховой Дом ВСК как один из лидеров цифровой трансформации в страховой сфере, представит возможности и преимущества бесшовной API-интеграции страховых решений в IT-архитектуру любого бизнеса. А также расскажет об инновационных решениях в медицинской сфере.