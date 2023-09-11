В Москве состоится 3-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры"

Главной темой Форума в этом году станет "Туристическая экономика. Новая стратегия роста"

ТАСС, 11 сентября. В Москве 3-6 октября 2023 года пройдет 3-й Форум регионов России "Развитие туристской инфраструктуры". Форум проводится ежегодно с 2021 года при поддержке ключевых органов власти, компаний и организаций, занятых в реализации мероприятий федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры. В их числе Минстрой России, Минприроды России, Минсельхоз России.

АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", АО "КорпорацияТуризм.РФ", АО "КАВКАЗ.РФ", Агентство стратегических инициатив, "Деловая Россия", ТПП РФ, Российский союз туриндустрии, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития и многие другие.

Среди партнеров Форума в 2023 года - несколько ключевых игроков реализации федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры, включая: АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО Сбербанк, АО "МСП Банк", ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ), ООО "Автодор-Девелопмент", Правительство Мурманской области, АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

В рамках деловой программы Форума запланировано более 30 мероприятий: пленарная и стратегические сессии, панельные дискуссии, практические семинары, презентации и питчинги инвестиционных проектов. Ключевые темы форума: формирование благоприятного делового климата в регионах для качественного и количественного развития туристической инфраструктуры, поддержка частных инвестиций в строительство новых и развитие существующих гостиничных и другихтуристических объектов, презентации успешных практик реализации инвестиционных проектов различного типа и на различных территориях, создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и многое другое.

В 2023 году в рамках тематического трека "Академия инвертора" особое внимание будет уделено прикладным вопросам инвестиций в туризме и индустрии гостеприимства. Для тех, кто только планирует начать инвестировать во внутренний туризм - начинающих или непрофильных инвесторов, в рамках "Академии инвестора" будет организована специализированная "Лаборатория инвестиций", где ведущие эксперты-практики поделятся секретами успешных инвестиций в турбизнес и HoReCa-индустрию (услуги в сфере гостеприимства), а также ответят на самые актуальные вопросы участников трека.

На площадке форума также состоится Хакатон по управлению туристическими территориями, в котором примут участие около 30 управленческих команд туристических проектов и территорий из более чем двух десятков регионов страны, "Школа девелопера. Туризм и рекреация", представленная серией специализированных мероприятий для девелоперов жилой и коммерческой недвижимости. Также в программу мероприятий войдет Фестиваль туристического кино, в рамках которого будут продемонстрированы новейшие российские киноработы, демонстрирующие разнообразие и самобытность народов и культур регионов России.

К участию приглашены представители всех ключевых ведомств, компаний и организаций - участников реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства": главы федеральных и региональных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, первые лица системообразующих компаний, участвующих в реализации туристических проектов, руководители ведущих отраслевых объединений, институтов развития и банков, частные инвесторы, предприниматели, девелоперы, эксперты в области консалтинга и управления объектами туристической инфраструктуры.

Форум пройдет в рамках 26-й Международной выставки индустрии гостеприимства "ПИР Экспо".

Возрастная категория: 18+.