Председатель свердловского заксобрания встретилась с представителями МСП региона

Значительное внимание было уделено развитию взаимодействия между промгигантами и предприятиями малого и среднего бизнеса

ТАСС, 14 сентября. Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

"На Среднем Урале установлены серьезные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Они у нас отражены в соответствующей государственной программе, предусматривающей финансирование из регионального и федерального бюджетов. Есть меры поддержки для начинающих предпринимателей", - цитирует Бабушкину пресс-служба.

В ходе встречи значительное внимание было уделено развитию взаимодействия между промышленными гигантами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Важно подтолкнуть малый и средний бизнес к производству в рамках импортозамещения определенных видов продукции для крупных заводов, при этом необходимо, чтобы промышленные гиганты проявляли заинтересованность к такому сотрудничеству. Обсуждались вопросы кадрового дефицита, с которым сталкивается малый и средний бизнес, а также совершенствования образовательных программ для начинающих предпринимателей, отметили в пресс-службе.

Председатель заксобрания предложила предпринимателям проводить такие встречи регулярно.