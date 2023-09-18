На развитие "Метафракс Кемикалс" могут направить 14 млрд рублей до 2027 года

На 2024 год предполагается предусмотреть 2,3 млрд рублей

ТАСС, 18 сентября. На развитие предприятия "Метафракс Кемикалс", расположенного в Губахе Пермского края, до 2027 года планируется направить 14 млрд рублей. Об этом сообщили в Управляющей компании "Метафракс Групп".

"Совет директоров управляющей компании "Метафракс Групп" принял программу развития АО "Метафракс Кемикалс" до 2027 года. Прогнозные капитальные вложения за этот период достигают 14 млрд рублей. При этом на 2024 год предполагается предусмотреть 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа технического перевооружения, реконструкции и развития "Метафракс Кемикалс" предусматривает реконструкцию действующих и строительство новых производств и вспомогательных объектов. Существенный объем первоочередных работ планируется провести на объектах комплекса АКМ. В частности, планируется техперевооружение установки короткоцикловой адсорбции и монтаж ярусной системы хранения меламина на складе.

Другим приоритетным направлением работы станет улучшение эксплуатации производства метанола в условиях интеграции с комплексом АКМ. Помимо этого, планируется техперевооружение и замена ряда участков водоводов, строительство криогенной установки и другое.

"Метафракс Кемикалс" - химическое предприятие в городе Губаха Пермского края, является головным предприятием "Метафракс Групп". В состав группы также входит компания "Метадинеа" с площадками в Пермском крае и Московской области, индустриальный парк "Карболит", трейдинговые компании в РФ, Южной Корее и другие предприятия.