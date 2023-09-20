АО "ДКС": итогом пандемии и санкций для компании стал рост до 50%

Один из крупнейших производителей электрооборудования в России преобразовал губительные для "классического" бизнеса форс-мажоры в новые возможности, объемы и географию

ТАСС, 20 сентября. Один из крупнейших производителей электрооборудования в России преобразовал губительные для "классического" бизнеса форс-мажоры в новые возможности, объемы и географию. Об этом рассказал ТАСС руководитель отраслевой группы по направлению "Нефтегаз" департамента проектных продаж АО "ДКС" Дмитрий Араев в ходе Промышленно-энергетического форума TNF 2023 в Тюмени - компания участвует в этом крупном отраслевом событии.

"Санкции коснулись нашего предприятия, как и многих в России. Мы находились в кооперации с предприятиями во всем мире. Ограничения, введенные в отношении поставщиков сырья и комплектующих для производства конечных изделий, отразились на нас. Стала невозможна дальнейшая кооперация, которая складывалась годами, в отношении как компонентов, так и технологических станков. Возникла необходимость искать другие пути реализовывать продукцию", - рассказал Араев.

На сегодняшний момент этот процесс для компании не завершен, отмечает эксперт. "Но большинство позиций уже решено, многие трудности преодолены. Остались некоторые уникальные вещи - например, еще в стадии решения вопросы по различным химическим стабилизирующим добавкам, пластификатам, которые позволяют перевозить и транспортировать при значительных минусовых температурах в условиях Крайнего Севера. Не все получается в моменте быстро найти и заместить", - добавил он.

При этом, отмечает эксперт, уход из Российской Федерации ряда иностранных конкурентных производителей перераспределил потребление таким образом, что спрос на продукцию отечественных предприятий, производящих качественную продукцию, резко возрос. "Мы загружены. В штатном режиме работа идет в две смены. Портфель наших заказов значительно превышает то, что было до пандемии. И отчасти мы это связываем как раз с уходом ряда производителей из России", - рассказал представитель АО "ДКС".

Пандемия и последовавшие за ней санкции, отмечает эксперт, стали трамплином для поиска новых возможностей кооперации. "Мы достаточно оптимистично смотрим на выход из санкций, уже можем констатировать этот момент. Нашли новых партнеров, которые позволяют нам вводить и расширять продуктовую линейку. Ежегодный прирост, который компания ДКС планирует по коммерческому блоку, находится в диапазоне от 35 до 50% - за счет не только наших традиционных продуктов, но и за счет развития линейки предложения", - рассказывает эксперт.

Активный рост, продолжил Араев, сказывается на инвестиционной политике компании. "Мы стали больше инвестировать в производственные площади, в производственное оборудование. Расширяем штат сотрудников для активизации разработки, и производства новых продуктов. Мы разрабатываем решения для задач, и эти решения могут выходить за пределы одного только производства продукции. Например, предоставляем сервис по сертификации партнеров, проводим пусконаладочные работы. Разрабатываем дополнительные инструменты для проектировщиков - типовые альбомы, ПО, базы данных", - продолжил эксперт.

Араев акцентировал, что период, начиная с пандемии и в продолжение - в вводе санкционного режима - время вызовов, для компании преобразовался в точки роста. АО "ДКС" совершенствует продуктовое наполнение, трансформирует продукты под нужды заказчиков, создает новые линейки продукции. "Постепенно идет процесс локализации - сейчас абсолютное большинство нашей продукции производится на российских мощностях, что позволяет нам не зависеть от санкционных рисков", - добавил он.

"В негативной, можно сказать, губительной для "классического" бизнеса обстановке мы нашли большие перспективы", - считает представитель компании.

В числе основной точки роста эксперт отмечает поворот на Восток, в том числе на ближайших соседей. "И до пандемии компания полностью не ориентировалась на сбыт и продажи в европейском направлении. Мы всегда развивали работу с бывшими союзными республиками. И сейчас все более активно смотрим именно в сторону азиатского региона, глобального Юга, в том числе в проектах, реализуемых в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, где заказчиками являются российские компании. Одним из итогов санкций для нас стали накопленный ресурс и возможность вести результативные диалоги и на азиатском рынке", - резюмировал Араев.