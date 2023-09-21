Свердловские депутаты поздравили Екатеринбургский центр "Микрохирургия глаза" с юбилеем

За 35 лет в МНТК сделано 1,3 млн операций, консультации оказаны более 5,5 млн пациентов

ТАСС, 21 сентября. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем парламента Людмилой Бабушкиной приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза".

"Врачи Центра разработали и внедрили в практику более 200 решений в сфере офтальмохирургии, защищенных патентами Российской Федерации. Благодаря этому у пациентов есть возможность получать высококвалифицированную офтальмологическую помощь. Большой путь прошел Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза", и развитие продолжается. К сегодняшнему дню открыто 18 его филиалов в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Мы, депутаты, слышим только слова благодарности в адрес Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" от жителей нашего региона", - обратилась к сотрудникам и ветеранам медицинского учреждения председатель парламента.

Людмила Бабушкина подчеркнула значительный вклад в развитие медицинского учреждения генерального директора Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олега Шиловских, который возглавляет Центр с 2001 года.

"На празднике также состоялась церемония вручения Почетных грамот и Благодарственных писем Законодательного Собрания Свердловской области", - сказано в сообщении пресс-службы областного парламента.

В пресс-службе добавили, что Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургии глаза" своим появлением обязан ученому-офтальмохирургу Святославу Федорову. За 35 лет здесь сделано 1,3 млн операций, консультации оказаны более 5,5 млн пациентов.