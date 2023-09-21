На ВНОТ пройдут показательные учения МЧС

В ходе мероприятия спасатели потушат пожар и проведут аварийно-спасательные работы, продемонстрируют элементы эвакуации с высоты

ТАСС, 21 сентября. В день открытия VIII Всероссийской недели охраны труда МЧС России проведет показательные пожарно-тактические учения сил и средств МЧС, а также выставку техники. Участники форума увидят, как спасатели тушат пожар, спускают пострадавших с высоты, помогают при ДТП и ликвидации ЧС.

На VIII Всероссийской неделе охраны труда 26 сентября пройдут показательные пожарно-тактические учения сил и средств МЧС России. Действия развернутся сразу на двух учебных точках. На первой спасатели потушат пожар и проведут аварийно-спасательные работы в здании контрольно-пропускного пункта экспоцентра ФТ "Сириус". По замыслу, огонь получил интенсивное развитие в пределах помещения досмотра, и людям в здании требуется помощь. Пожарные продемонстрируют элементы спасения и эвакуации с высоты. На второй учебной точке будет имитировано ДТП с извлечением пострадавшего из машины и оказанием первой медицинской помощи. Там же спасатели ликвидируют последствия аварии с розливом химически опасных веществ на дороге. Всего в учениях примут участие 70 сотрудников и 17 единиц техники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Также в парке науки и искусств "Сириус" откроется выставка специализированной пожарно-спасательной техники. Среди экспонатов - комплекс управления воздушными потоками, тоннельный пожарно-спасательный автомобиль, несколько видов пожарных автоцистерн и аварийно-спасательных автомобилей, а также вездеход, лодка для сплава по горным рекам и мотоциклы.

Во второй день ВНОТ 27 сентября сотрудники МЧС проведут научно-практическую конференцию по вопросам охраны труда с территориальными органами и учреждениями МЧС России. В числе почетных гостей - заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов, начальник отдела охраны труда Главного управления пожарной охраны МЧС России Заур Файзуллин, главный эксперт Центра исследований охраны труда ВНИИ труда Минтруда России Серик Мажкенов.

В ходе мероприятия участники вместе с территориальными органами и учреждениями МЧС России обсудят проблемные вопросы по охране труда, инновационные разработки, повышающие безопасность труда.

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.