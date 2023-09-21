В свердловском Заксобрании наградили победителей и призеров Молодежных Дельфийских игр

Команда свердловчан заняла 18-место среди 80 регионов-участников XXII Молодежных Дельфийских игр России

ТАСС, 21 сентября. В Законодательном собрании Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров XXII Молодежных Дельфийских игр России (0+), сообщили в пресс-службе областного парламента.

Церемонию провели председатель заксобрания Людмила Бабушкина и председатель комитета парламента по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова. В мероприятии также участвовали депутаты Сергей Никонов, Вячеслав Вегнер и Екатерина Есина.

"Дельфийские игры важны для нашей страны. В перспективе обсуждается возможность организации таких соревнований по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества в масштабах всей Евразии. То, что вы завоевали призы и специальные дипломы в семи номинациях из 54, по которым проводятся состязания, вызывает огромное уважение и восхищение", – обратилась к участникам Людмила Бабушкина.

Елена Чечунова добавила, что команда свердловчан, выступавших на XXII Молодежных Дельфийских играх России, вошла в двадцатку сильнейших (18-место среди восьмидесяти регионов-участников).

Благодарственными письмами председателя Законодательного Собрания Свердловской области отмечены учащиеся Детской музыкальной школы №1 имени М.П. Фролова (Екатеринбург) Михаил Брянцев и Арина Точилова, завоевавшие золотую медаль XXII Молодежных Дельфийских игр России в номинации "Эстрадное пение (дуэт)", учащаяся Детской музыкальной школы города Лесной Калерия Логвиненко (серебряная медаль в номинации "Сольное народное пение"), участница заслуженного коллектива народного творчества цирковой студии "Арена" (г. Заречный) Камилла Базганова (серебряная медаль в номинации "Цирковое искусство"), группа ребят из цирковой студии "Арена", завоевавших серебряную медаль в номинации "Цирковое искусство (коллектив)", студентка Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке Анастасия Савина (специальный диплом в номинации "Академическое пение"), студент Российской академии музыки им. Гнесиных Глеб Глухих (специальный диплом в номинации "Классическая гитара"), студентки Гуманитарного университета Арина Нуриахметова и Ольга Паршакова (специальный диплом в номинации "Тележурналистика"), группа юных екатеринбуржцев из вокального ансамбля "Диамант" Детской школы искусств № 12 (специальный диплом в номинации "Эстрадное пение (коллективы)", а также педагоги, подготовившие победителей и призеров.

Для гостей была организована экскурсия по зданию регионального парламента. Они увидели музей Заксобрания, зал официальных символов муниципальных образований региона, экспозицию о межпарламентской деятельности заксобрания, портретную галерею руководителей законодательных (представительных) органов Свердловской области с 1934 года по настоящее время, залы заседаний.