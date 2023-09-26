В Дубае первые виллы в проекте Palm Jebel Ali распродали за несколько часов

По ожиданиям экспертов рынка, проект станет поворотной точкой для быстро развивающегося рынка недвижимости страны в 2023 году

ТАСС, 26 сентября. Первые виллы в проекте Palm Jebel Ali в Дубае были распроданы за нескольких часов. По официальным данным, стоимость выставленных на продажу вилл стартует от 18 млн дихрам ОАЭ ($4,9 млн), а площадь варьируется в диапазоне от 650 кв. м до 1,8 тыс. кв. м.

По ожиданиям экспертов рынка, проект не только станет поворотной точкой для быстро развивающегося рынка недвижимости Дубая в этом году, но и откроет новую главу в истории "пальмовых островов" эмирата в ближайшем десятилетии.

Palm Jebel Ali добавит 110 км к береговой линии Дубая и будет вдвое больше Palm Jumeirah. На новой пальме также появятся жилые дома средней этажности, продажи которых начнутся уже после запуска элитных вилл.

Ранее в этом году Дубай утвердил пересмотренный генеральный план проекта Palm Jebel Ali, запущенного в середине 2000-х годов, но приостановленного ввиду глобального финансового кризиса 2008 года.

По словам Никиты Кузнецова, партнера Metropolitan Group и генерального директора одного из крупнейших агентств недвижимости ОАЭ Metropolitan Premium Properties, сегодня идеальный момент для возобновления проекта "второй пальмы", так как доступных земельных участков на Palm Jumeirah осталось мало, а потенциальных инвесторов, желающих приобрести недвижимость или участок на берегу моря в Дубае, множество.

"Совершенно очевидно, что продажи Palm Jebel Ali сообщат импульс развитию элитной недвижимости Дубая, где в настоящее время количество новых запусков ограничено, поскольку большая часть доступных площадей уже застроена и продана", - отметил он.

Учитывая спрос на недвижимость на Palm Jumeirah, где в последние годы были заключены рекордные сделки, дома на второй "пальме" продаются с добавленной стоимостью, но это не отталкивает покупателей в этом секторе.

По данным портала DXBInteract.com, средняя сумма сделок по продаже вилл на острове Palm Jumeirah с начала года составляет 25,5 млн дихрам ОАЭ ($6,9 млн). Это почти на 40% больше, чем год назад. Средняя цена за 1 кв. фут достигает 3,6 тыс. дихрам ОАЭ ($990,5), что также почти на 40% больше, чем в прошлом году.

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