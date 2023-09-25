МТС Банк вошел в число лидеров ESG-индекса от НКР и РБК

Всего в ESG-индекс вошли 114 участников, включая 20 банков и страховых компаний

ТАСС, 25 сентября. Рейтинговое агентство НКР совместно с медиахолдингом РБК опубликовали ESG-индекс российского бизнеса. МТС Банк вошел в число крупнейших финансовых компаний с высоким I уровнем внедрения ESG-практик по итогам 2023 года, поднявшись со II уровня, выше среднего, за 2020-2021 годы.

В ESG-индекс вошли 114 участников, включая 20 банков и страховых компаний. С полной версией ESG-индекса можно ознакомиться на сайте РБК по ссылке.

Во втором выпуске аналитики ESG-рейтинга разделили компании нефинансового сектора и финансовые институты на две разные подгруппы, чтобы более точно учесть специфику деятельности каждой из них.

"Участие МТС Банка в ESG-рейтинге агентств НКР и РБК стало для нас возможностью сравнить результаты своей работы с лучшими практиками на рынке. Приятно видеть положительную оценку независимых экспертов. Это индикатор того, что те практики, которые нам удалось внедрить за полтора года, положительно влияют на общество, наших сотрудников и окружающую среду", - прокомментировала руководитель программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.

МТС Банк последовательно внедряет ESG-практики в своей деятельность. Начиная с 2022 года банк придерживается политики по устойчивому развитию, инклюзии и благотворительности. Ежегодно банк утверждает дорожную карту ESG-инициатив и ключевые критерии эффективности их реализации, что свидетельствует о высокой культуре корпоративного управления в сфере устойчивого развития. Банк также оценивает свой вклад в изменение климата и следит за показателями выбросов в окружающую среду. Для повышения экологической и энергетической эффективности банк реализует программу "зеленого офиса".

Одна из задач банка в сфере ESG заключается в вовлечении клиентов и сотрудников в совместную реализацию социальных инициатив через разработку удобных и простых сервисов. Недавно банк запустил акцию "Добрый рубль" - клиенты банка могут покупать продукты в супермаркетах или оплачивать счет в ресторане, а МТС Банк с каждой транзакции перечислит "добрый рубль" в благотворительный фонд "Дари еду" в поддержку проекта "Социальные кухни". В сентябре 2023 года команда волонтеров банка присоединилась к акции, доставив горячие обеды людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

МТС Банк уделяет большое внимание вопросам инклюзии и цифровой доступности своих сервисов. Ежегодно банк участвует в проекте РООИ "Перспектива" под названием "Путь к карьере" и помогает людям с инвалидностью обрести работу. Команда разработки цифровых каналов банка запустила работу по адаптации своих сервисов для людей с инвалидностью, а сотрудники отделений банка проходят специализированный курс по обслуживанию людей с особенностями.

ESG-индекс - это уникальный аналитический продукт по оценке ESG-профиля российских компаний. Он позволяет оценить, насколько компания следует лучшим практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности.