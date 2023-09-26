В 2023 году на участие в конкурсе лучших PR-практик подали 235 заявок

ТАСС, 26 сентября. Международная коммуникационная премия "Proba Awards 2023" определила лучшие проекты в сфере PR. Церемония награждения состоялась 21 сентября в рамках форума "Baltic Weekend 2023". В этом году на участие в премии, которую организует и проводит SPN Communications, было подано 235 заявок.

Открыл церемонию вручения наград генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета PROBA AWARDS Андрей Баранников. "Я не помню на своей памяти столь ожесточенных споров среди жюри, как это было сегодня. Уровень проектов в этом году был настолько высоким, что мы сегодня заседали в два раза дольше, чем было на это отведено", - рассказал он.

Жюри уделили большое внимание не только креативу и формальным сторонам оценивания, например, достижения поставленных целей проекта, но и описанию идеи реализации проекта, трудностей, через которые прошла команда, и приняли во внимание новый опыт, который демонстрирует проект.

Были названы победители в 16 номинациях.

В номинации "Общественно-значимые PR-кампании" - проект PHILIN PHILGOOD "Мой сайт".

В номинации "Продвижение территорий" - проект ОМК "Выкса-фестиваль - фестиваль городской культуры".

В номинации "Просвещение и образование общества" - проект Р.И.М. "Чувашская биеннале современного искусства".

В номинации "PR в сфере устойчивого развития" - проект AFFECT & СИБУР "Экочелла".

В номинации "Корпоративные медиа" - проект "Лента" "Корпоративный информационный портал "Стойка информации".

В номинации "Корпоративные коммуникации" - проект Ozon "Антикризисные коммуникации в связи с пожаром на складе в Подмосковье".

В номинации "Внутренние коммуникации" - проект СИБУР "Сказки Сибура".

В номинации "Маркетинговые коммуникации" - проект Авито "Новогодние обещания с Авито".

В номинации "Корпоративная социальная ответственность" - проект ТИНЬКОФФ "Близко к сердцу".

В номинации "Media Relations" - проект Pro-Vision Communications "Спасти рядового Пушкина: против течения".

В номинации "Digital & Social Media" - проект Тинькофф "Медведи, утки и капибары: как объединить айтишников в России с помощью мемов и тотемов".

В номинации "Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший практический коммуникационный проект" - проект коллектива студентов СПбПУ "Всероссийская онлайн-школа медиа волонтёров "MediaVOL".

В номинации "Университет. Награда им. Дмитрия Солодовникова: лучший теоретический коммуникационный проект" - проект Есении Юшковой и Софьи Скворцовой ИЗ ТГУ "Любовь с первого рабочего дня".

Выбор государственного Эрмитажа - "ВКонтакте" и их "Проект по сбору средств на реставрацию костюма Петра Великого".

Специалистом года становится Айта Лузгина с кейсом "Проектный директор DIGITAL агентства "ИНТЕРИУМ".

В номинации "Effective Grand Prix" - проект "Пятерочки" "Центры местного сообщества".

В номинации "Creative Grand Prix" - проект BRAININGGROUP & МТС "МТС - работа без драмы".

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