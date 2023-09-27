Руководители ВСК стали лауреатами рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"

В частности, Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, занял первое место в рейтинге высших руководителей бизнеса в страховании

ТАСС, 27 сентября. Четыре руководителя Страхового Дома ВСК стали лауреатами авторитетного ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", в котором представлены лучшие управленцы в различных отраслях экономики. Проект создан Ассоциацией менеджеров России и Издательским домом "Коммерсантъ".

Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК, занял первое место в рейтинге высших руководителей бизнеса в страховании. Ольга Сорокина - лучший директор по цифровой трансформации в страховании. Вера Гезердава - лучший коммерческий директор в страховании. Алексей Чуб попал в рейтинг лучших директоров по отношениям с органами власти.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" выходит ежегодно и является подтверждением и признанием деловой репутации профессионалов российского бизнеса. В рамках рейтинга эксперты подводят итоги работы за год и выявляют лучших управленцев страны, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии лежит принцип "лучшие выбирают лучших", который позволяет достичь максимально объективной оценки.

"В условиях стремительных внешних изменений и новых вызовов особую роль играет профессионализм менеджмента компании. От скорости и эффективности решений зависит как успех отдельного бизнеса, так и устойчивость экономики в целом, - заявил Тарновский. Хочу поблагодарить бизнес-сообщество за высокие оценки управленцев ВСК в рейтинге, но я уверен, главные победы у нас еще впереди".