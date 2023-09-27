Будущее российского туризма обсудят на Форуме Туристических Территорий

Ожидается, что форум посетят свыше 1 тыс. участников

ТАСС, 27 сентября. Стратегии и реализации запуска отечественных проектов на инвестиционно-привлекательных территориях рассмотрят собственники бизнеса и представители власти на "FTT-2023: Форум Туристических Территорий", который пройдет с 9 по 13 октября на Курорте Красная Поляна.

Один из главных вопросов предстоящего форума: как изменится индустрия туризма в России через 10 лет? Со стороны органов власти в главных сессиях форума примут участие заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков; заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов; исполнительный директор ТУРИЗМ.РФ - Сергей Краснопёров; заместитель генерального директора КАВКАЗ.РФ - Николай Гончаров. Всего на Форуме FTT-2023 выступят свыше 150 спикеров. Деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне "Красная Поляна". В рамках программы эксперты и участники обсудят тренды туристической индустрии, а также проекты связанные с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения (КСР). Кроме того, разберут перспективные бизнес-модели в индустрии гостеприимства, горнолыжных курортов, национальных парков, проектов в сфере HoReCa (индустрия гостеприимства: гостинично-ресторанный бизнес), развлечений и искусственного интеллекта.

"Впервые на форуме мы объединяем спикеров сразу из нескольких отраслей, смежных с туристической индустрией. Делаем это намеренно, чтобы все участники программы, включая инвесторов и владельцев бизнесов, смогли рассмотреть развитие российских территорий комплексно и нашли новые решения для своих курортов", - рассказала Светлана Данилина, создатель и идеолог Форума FTT-2023, заместитель председателя правления Ассоциацией горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).

Другими интересными подробностями программы поделилась Олимпиада Знаменская, создатель и идеолог Форума FTT-2023, директор по развитию гостиничного бизнеса ФРиО, директор Союза управляющих ресторанами ФРиО, основатель консалтинговой компании ОКР "Номос":

"Площадка Форума FTT-2023 уделит внимание таким важным вопросам как уход международных брендов гостиничных сетей из России и влияние этого обстоятельства на индустрию туризма в целом. Крупные и средние гостиничные управляющие компании совместно с госкорпорациями "Туризм.РФ", "Кавказ.РФ" и другими представителями власти обсудят и предложат варианты решений развития гостиничного бизнеса в России. Уже сегодня Россия может гордиться отечественными управляющими компаниями, которые осуществляют экспорт услуг по управлению отелями за рубежом: и такие компании примут активное участие в "FTT-2023: Форум Туристических Территорий".

Для собственников бизнеса проведут специальные стратегические сессии, посвященные темам международного сотрудничества и инвестиционному потенциалу туристических дестинаций страны.

Вместе с экспертами индустрии собственники и управляющие бизнеса составят потенциальную дорожную карту инвестора в России и за рубежом, подробно разберут перспективы и возможные риски реализации инвестиционных проектов. В качестве спикеров на кейс-сессию приглашены представители бизнеса и органов власти Турции, Китая, Катара, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Саудовской Аравии и многих других стран.

"При реализации любых проектов, особенно крупных, крайне важен высокий уровень компетенций и следование общепринятым мировым стандартам. Именно поэтому, мы как организаторы форума привлекаем к участию тщательно отобранные успешные проекты, собственников и представителей управляющих компаний отельных и ресторанных сетей, занимающих устойчивые позиции как в России, так и за рубежом", - дополнила Олимпиада Знаменская.

Ожидается, что Форум FTT-2023 посетят свыше 1 тыс. участников: инвесторы, бизнесмены, владельцы и управляющие горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня.

"В этом году мы проведем встречи для участников туристической индустрии в новых форматах. Особое внимание в рамках форума будет уделено дискуссии "Лицом к лицу": в формате интеллектуальной беседы представители бизнеса, властных структур и предпринимательских сообществ обсудят реализацию стратегии развития туристических территорий в регионах России, а также наиболее острые вопросы по взаимодействию бизнеса и власти", - добавила Светлана Данилина.

Возрастная категория: 18+.

ТАСС - генеральный информационный партнер.