В городском квартале SLAVA стартовали продажи офисных помещений

Офисный комплекс введут в эксплуатацию в IV квартале 2025 года, в нем будет создано 12,5 тыс. рабочих мест

ТАСС, 4 октября. Стартовали продажи офисов в деловом центре класса "А" в составе премиального городского квартала SLAVA, который реализуют компания MR Group и управляющий партнер ООО "ПроГород" (ВЭБ.РФ). Проект расположен в районе Белорусской площади на территории бывшего часового завода "Слава" и состоит из трех 20-этажных башен общей площадью 144 тыс. кв. м.

Архитектурное решение небоскребов разработано японским бюро NIKKEN SEKKEI. На создание дизайна фасадов архитекторов вдохновили традиционные кружевные узоры и узкие арки русского зодчества. Офисный комплекс введут в эксплуатацию в IV квартале 2025 года, в нем будет создано 12,5 тыс. рабочих мест.

"Сегодня девелопмент мыслит комплексно и концептуально. Каждый новый проект качественно изменяет городское пространство, дает толчок для его дальнейшего развития. Строительство квартала SLAVA создаст новый центр общественного притяжения в столице, здесь также появятся тысячи рабочих мест. Время диктует новый подход к девелопменту территорий. Его отличает мультиформатность, сочетание различных сервисов и услуг для оптимального удобства всех резидентов и системный подход к развитию территорий. Новые форматы девелопмента продиктованы не только экономической целесообразностью, но и меняющимися потребностями горожан, которые хотят меньше времени тратить на дорогу, а больше - на досуг, шопинг и решение повседневных дел. Резидентами офисного комплекса могут стать не только крупные компании, занимающие здание целиком на правах собственности, но и средний бизнес, заинтересованный в размещении на одном или нескольких этажах. Кроме того, клиентам будет доступна аренда офисных пространств, - отметил заместитель генерального директора ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Ионов.

"Появившийся еще до старта продаж интерес на покупку офисных помещений в бизнес-башнях проекта свидетельствует о его востребованности с точки зрения местоположения и уникальных преимуществ, представленных в нем. Особым интересом будут пользоваться лоты на целые этажи, т.к. они могут удовлетворить высокие требования, предъявляемые корпорациями для размещения своих штаб-квартир в локациях с удобной транспортной доступностью и качественной городской средой, наполненной разнообразными функциями и сервисами в одной из башен", - рассказывает директор по продажам и аренде коммерческой недвижимости MR Group Кермен Мастиев.

В проекте будет реализован новый пешеходный мост над железной дорогой, который соединит Тверской и Беговой районы Москвы. Горожане получат новый комфортный способ перемещения через железную дорогу, а город - новый транзитный путь в сторону района Ямского Поля. Над железной дорогой появится уникальная видовая площадь, с высоты которой жители квартала и города смогут любоваться столицей.

SLAVA реализуется девелопером MR Group и управляющим партнером ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ). Квартал строится по принципу Pocket City или "Карманный город" и предусматривает создание комфортного общественного центра, в котором все необходимое для жизни, работы, отдыха, развития и образования можно найти в 5-минутной доступности.

О проекте

Проект SLAVA станет частью масштабного обновления района площади Тверской Заставы. На территории более 5 га, на месте бывшего часового завода "Слава". В основе проекта - концепция Pocket City или "Карманный город", когда у резидентов все необходимое для жизни, работы, отдыха, развития и образования есть в 5-минутной доступности.

Изюминкой проекта станет строительство общественного пространства "Хронограф" и пешеходного моста над железной дорогой, который соединит Тверской и Беговой районы Москвы. Полностью квартал введут в эксплуатацию в IV квартале 2027 года.

ООО "ПроГород" - компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО "ПроГород" нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.

MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.

*реализуется совместно с Level Group

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