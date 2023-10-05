Текслер проинформировал Фалькова о реализации проекта кампуса мирового уровня в Челябинске

Строительство осуществляется в три этапа в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Наука и университеты"

ТАСС, 5 октября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова о реализации проекта межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации облправительства по итогам совещания под председательством главы Минобрнауки.

"В настоящее время идет первый этап строительства - возводятся две 7-этажные гостиницы по 168 мест в каждой. Предусмотрено создание еще двух 7-этажных и четырех 16-этажных гостиниц. Завершающий этап - строительство модульных конференц-залов и учебно-лабораторного комплекса", - отмечается в сообщении.

"Продолжаем создавать в Челябинске межуниверситетский кампус. У нас три этапа, первый этап - это строительство двух гостиниц, как и обещали, в марте работу завершим: возведены уже здания, наполовину завершили в них остекление и начали отделочные работы. По второму этапу закончили проектирование, в настоящий момент проходим государственную экспертизу и будем начинать строительство. Готовим строительную площадку и будем продолжать работу. Третий этап - строительство учебно-научного комплекса, его проектирование продолжаем, в конце этого года закончим, в начале следующего года - экспертиза", - прокомментировал Текслер.

В кампусе предусмотрены три основные научные направления - специальное машиностроение, новые материалы и живые системы (экология, биология, генетика). Сквозной компетенцией выступают IT-технологии и искусственный интеллект, которые будут соединять все направления на одной платформе.

"Фальков подчеркнул, что и далее необходимо вести работу в соответствии с графиком, все необходимые средства по федеральным капитальным грантам будут доведены в регион. Министр поблагодарил главу региона за личную вовлеченность в реализацию проекта", - отметили в управлении. "Алексей Леонидович, спасибо вам за то, что все детали вы лично держите на контроле. Другого варианта построить такие сложные объекты в короткие сроки в принципе нет", - приводятся в сообщении слова министра.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о гарантированном выполнении социальных обязательств по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В документ "заложены средства для развития экономики предложения, расширения инфраструктуры, поддержки регионов", сказал премьер-министр. Он обратил внимание на то, что "в следующем году продолжится создание новых мест в общеобразовательных учреждениях - ресурсы на это определены в трехлетнем бюджете, как и на капитальный ремонт школ, предоставление горячего питания ученикам младших классов, на выплаты за классное руководство, а также предусмотрено строительство кампусов мирового уровня".

Проект кампуса в Челябинске - это более 120 тыс. кв. м студенческого пространства с жилыми помещениями на 3,4 тыс. человек, учебно-научным комплексом, многофункциональным центром с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей. Строительство осуществляется в три этапа в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты". Срок завершения работ - конец 2025 года.