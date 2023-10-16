На RUTUBE состоялась премьера шоу "Двор на двор"

Проект находится на стыке жанров документального сериала, бойцовского шоу и реалити

ТАСС, 16 октября. На видеохостинге RUTUBE стартовал новый спортивный проект "Двор на двор" (18+), который сочетает формат реалити-шоу и документалистики. В поисках бойцов ведущие шоу - Кирилл Сарычев, Андрей Зайкин, Виктор Блуд и Гаджи Автомат - объедут более 10 городов: Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Улан-Удэ, Владикавказ, Краснодар, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Барнаул и Новосибирск. Всего запланировано восемь эпизодов.

Ранее, в Москве, состоялась закрытая премьера проекта в концертном зале "Урбан". Среди гостей события были замечены амбассадоры RUTUBE и звезды: основатель бойцовской лиги "Наше Дело" Артур Арутюнян, блогер Эрик Давидович, актер и блогер Стас Ярушин и другие. Хедлайнером мероприятия выступил популярный рэпер L'One (Леван Горозия). Они получили возможность увидеть первый эпизод нового шоу раньше всех.

Директор департамента собственного производства RUTUBE Алексей Федоров сообщил: "Двор на двор" - это по-настоящему новый взгляд на реалити, где мы показываем жизнь улиц и простых парней в регионах без прикрас и гламура. Но нельзя позиционировать наш проект исключительно как спортивное шоу. Потому что наши ведущие и менторы не только помогают участникам стать настоящими бойцами, но и погружаются в культурные особенности диаметрально противоположных регионов нашей страны. А также знакомятся с настоящей уличной культурой из первых рук. Уверен, что такой необычный подход в создании шоу подарит нашим зрителям море эмоций".

Героями шоу стали мужчины с самым разным социальным статусом. В поединках сразятся менеджер пиццерии с бездомным прошлым, таксист, бывший капитан корабля, сирота, тюремный конвой и боец, который смог победить рак.

Менторы устроят для участников кулачные бои, в которых они смогут проявить себя.

Креативный продюсер GENSTUDIO Владимир Головин поделился: "Двор на двор" - необычный проект, он находится на стыке жанров документального сериала, бойцовского шоу и реалити. Две пары наставников не только отбирали бойцов в свои команды, но и знакомились с жизнью простых пацанов в тех регионах, где успели побывать. Разные герои, разные судьбы, везде свои особенности и неожиданные обстоятельства. Мы захотели увидеть, что находится за красивыми обложками наших городов, и обнаружили честных принципиальных парней, для которых этот проект стал шансом заявить о себе".

Смотрите первую серию нового шоу "Двор на двор" прямо сейчас на RUTUBE.

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