Электромонтеров "Россети Тюмень" признали лучшими в Западной Сибири

Соревнования профмастерства среди бригад оперативно-ремонтного персонала состоялись базе Корпоративного учебного центра "Россети Тюмень" в Нижневартовске

ТАСС, 16 октября. Специалисты компании "Россети Тюмень" одержали победу в конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей, проходившем в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Абсолютными лидерами конкурса с отрывом более 30 баллов от ближайших преследователей стали энергетики "Россети Тюмень". Работники системообразующей компании показали наивысший уровень мастерства при проведении работ на распределительных сетях. Второе место заняла команда "СУЭНКО", а бронза соревнований досталась компании "ЮРЭСК", - говорится в сообщении.

Участие в соревнованиях приняли представители восьми ведущих энергокомпаний Тюменского макрорегиона. Церемония награждения победителей прошла при участии губернатора Югры Натальи Комаровой. "С большим уважением отношусь к таким, как вы - профессионалам. Работаете, совершенствуете навыки, оттачиваете мастерство, чтобы использовать его на пользу людям. Благодарю вас за труд", - цитирует пресс-служба обращение Комаровой к победителям и участникам первенства.

Соревнования профмастерства среди бригад оперативно-ремонтного персонала состоялись базе Корпоративного учебного центра "Россети Тюмень" в Нижневартовске. В течение шести дней борьбу вели представители компаний "Россети Тюмень", "Горэлектросеть", "РСК Ямала", "Сургутские городские электрические сети", "Сургутские районные электрические сети", "СУЭНКО", "ЮРЭСК" и "ЮТЭК-Региональные сети". Участники демонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки, в том числе оказание первой медицинской помощи пострадавшему, вывод в ремонт и тушение условно горящего электрооборудования, соблюдение правил и требований охраны труда при производстве работ.

И.о. генерального директора "Россети Тюмень" Олег Кинаш отметил, что победа на соревнованиях подтверждает эффективность подхода компании к подготовке персонала. "Мы намерены и дальше способствовать развитию компетенций каждого нашего работника, а также делиться лучшими практиками и предоставлять партнерам возможности для повышения квалификации на базе Корпоративного учебного центра", - цитирует Кинаша пресс-служба.

Конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров распределительных сетей состоялся по инициативе правительства Югры при поддержке "Россети Тюмень". Организатором соревнований выступила Югорская региональная электросетевая компания. "Высокая оценка, которую получило первенство от губернатора Югры, дает основание предполагать, что конкурс энергетических компаний станет ежегодным", - отметили в компании.