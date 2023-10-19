Рост промышленного производства в Челябинской области в январе-августе составил 11,8%

В обрабатывающих производствах динамика составила 14,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года

ТАСС, 19 октября. По итогам 8 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 11,8% к январю-августу 2022 года. В части роста обрабатывающих производств динамика составила 14,5% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Текслера по итогам совещания с членами правительства и главами муниципалитетов, прошедшего в среду.

"Набрали хорошую динамику, и каждый месяц у нас цифры по росту промышленного производства только растут. Мы это видим и по росту энергопотребления, мы в лидерах в стране по росту энергопотребления, что в общем говорит о том, что мы наращиваем объемы производства. Поэтому индекс промышленного производства, у нас по итогам восьми месяцев года показал рост 11,8% к январю-августу 2022 года, а в части роста обрабатывающих производств динамика еще выше - 14,5%, это в сопоставимых ценах", - приводятся его слова в сообщении.

Динамика промпроизводства в России

Объем промышленного производства в России в августе 2023 года увеличился на 5,4% по сравнению с августом прошедшего года, за январь-август рост составил 3% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В августе по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 2%.

В Минпромторге РФ отметили, что индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях промышленности шестой месяц демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует о том, что промышленность "адаптировалась к сложившимся макроэкономическим условиям, и о продолжении поствосстановительного роста".

"Тем не менее негативное влияние на динамику показателя все еще оказывают санкционные ограничения и закрытие экспортных рынков по наиболее емким отраслям, среди которых в том числе химический и лесопромышленный комплексы, которые требуют более длительной переориентации экспортных поставок", - прокомментировали в Минпромторге.

Доля отраслей обрабатывающих производств в ВВП России может увеличиться к 2035 году до 15,5%. Об этом сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании правительства, докладывая о ключевых целях сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

"Реализация всех обозначенных в стратегии подходов позволит нарастить долю отраслей обрабатывающих производств в ВВП до без малого 15,5% к 2035 году. И будет способствовать достижению представленных на слайде национальных целей", - сказал он.

Мантуров также подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику по индексу производства, потенциал восстановительного роста ограничен. При этом, согласно стратегии, объемы производства ежегодно до 2035 года в среднем должны увеличиваться на 4%.

"Чтобы гарантированно выйти на эти темпы, необходимо преодолеть структурные ограничения роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии", - пояснил вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин ранее обратил внимание на то, что санкции со стороны недружественных государств привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. "Но несмотря на все трудности российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки. Они (предприятия - прим. ТАСС) сейчас активно наращивают темпы выпуска продукции", - указал он.