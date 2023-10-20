В Сочи прошла конференция "Лидеры России и стран СНГ: Минеральные удобрения 2023"

Ведущие химические компании, поставщики технологий и решений обсудили ключевые вопросы и особенности развития отрасли в новых условиях

ТАСС, 20 октября. В Сочи состоялась технологическая конференция "Лидеры России и стран СНГ: Минеральные удобрения 2023" (18+). Ключевыми вопросами для обсуждения стали особенности развития отрасли в новых условиях, сообщили в пресс-службе "Метафракс Групп".

Участие в конференции приняли представители ведущих химических компаний, поставщиков технологий и решений. Партнерами мероприятия выступили "Метафракс Групп" и "Газпромбанк". Организатором конференции выступила компания Energy Leader.

"Основными темами круглых столов стали особенности развития отрасли, технологии, инжиниринг и проектирование в производстве минеральных удобрений и химической продукции, модернизация производств и оборудования, а также катализаторы и их сервис. Также в фокусе внимания конференции был обзор рынка газа, как ключевого фактора, влияющего на отрасль производства минеральных удобрений", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на конференции были представлены новые разработки для расширения продуктовой линейки минеральных удобрений, новая для российского рынка технология повышения эффективности применения питательных веществ при почвообработке, метод увеличения эффективности удобрений и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. С докладами выступили представители "Метафракс Групп", Научно-исследовательского и проектного института карбамида и продуктов органического синтеза (АО "НИИК"), компаний "Уралхим Инновация", "Sino-Sphere" и других.

"Эксперты "Метафракс Групп" представили доклад, в котором особое внимание уделили инвестиционному проекту, недавно запущенному на Губахинской площадке компании, по производству аммиака, карбамида и меламина. Также поговорили о новом для российского рынка продукте - параформальдегиде и отдельно коснулись производства эко-эффективных удобрений пролонгированного действия, которые, как считает стратегическая группа "Метафракса", опираясь на анализ рынка, будут востребованы в ближайшие 5-10 лет", - отметила директор по стратегическим коммуникациям "Метафракс Групп" Мария Коновалова.

В пресс-службе со ссылкой на Аналитический центр ТЭК добавили, что отрасль минеральных удобрений проявляет устойчивость к глобальным финансовым и экономическим потрясениям.

"2022 год стал серьезным испытанием для отечественной промышленности, при этом отрасль показала хорошие финансовые результаты ввиду роста цен на минеральные удобрения и возможности поставок на европейские рынки. Если говорить о будущем отрасли в РФ, то здесь мы ожидаем довольно сбалансированное развитие, наблюдается рост спроса на внутреннем рынке. Также ожидаем восстановления объемов экспорта аммиака и роста экспорта минеральных удобрений, в первую очередь карбамида", - рассказал представитель Аналитического центра ТЭК Артем Лебедской-Тамбиев.

Итоги конференции подвела директор компании Energy Leader Мария Зайцева. "Договоренности о сотрудничестве - вот главный результат подобных форумов. Новые технологии, инновационные подходы к строительству, разработки в области оборудования - это то, что больше всего заинтересовало участников конференции", - сказала она.