ННГУ стал площадкой образовательной программы по развитию молодежного туризма

Слушателями программы выступают государственные и муниципальные служащие в сфере туризма и молодежной политики, экскурсоводы, сотрудники и руководители туроператорских и агентских компаний, представители музеев и других туристических объектов

ТАСС, 20 октября. Пятая образовательная программа "Технологии проектирования полезного путешествия в сфере молодежного туризма" в Приволжском федеральном округе (ПФО) пройдет на базе Нижегородского государственного университета (ННГУ) 19 и 20 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба университета.

"Образовательная программа, разработанная Российским государственным университетом туризма и сервиса при поддержке департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, направлена на повышение профессиональных компетенций слушателей с акцентом на патриотическое воспитание молодежи и распространение идеологии "полезного путешествия" через культурный, научно-технический, промышленный и предпринимательский потенциал страны", - говорится в сообщении.

Слушателями программы выступают государственные и муниципальные служащие в сфере туризма и молодежной политики, экскурсоводы, сотрудники и руководители туроператорских и агентских компаний, представители музеев и других туристических объектов - 150 представителей из всех субъектов ПФО, отметили в пресс-службе, добавив, что в первый день программы их познакомили с трендами развития туризма для молодежи, с технологией формирования общественно-полезных маршрутов молодежного туризма и проектированием комплексных туристических продуктов по направлениям.

"В программе второго дня запланировано обучение по дисциплинам: "Принципы и востребованные форматы работы с молодежью при реализации форматов полезного путешествия", "Особенности межведомственного взаимодействия представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса и индустрии туризма и гостеприимства в рамках идеологии полезного путешествия для молодежи", - отметили в сообщении.

Здесь добавили, что 20 октября участникам программы также расскажут о механизмах взаимодействия с партнерами при проектировании маршрутов и программ полезного путешествия, в том числе с учетом задач патриотического воспитания молодежи и о способах реализации патриотического воспитания и образования через полезные путешествия для молодежи. Программу завершит разбор кейсов и представление участниками своих проектов, каждый из них получит удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

"ННГУ не случайно был выбран площадкой для реализации масштабного образовательного проекта. Мы ведем активную деятельность в сфере молодежного туризма на протяжении многих лет. Кроме того, в преддверии 2024 года, когда Нижний Новгород будет обладателем звания “Культурной столицы России”, наш вуз со своей стороны обязательно даст предложения по интересным маршрутам и программам исторической значимости", - отметил исполняющий обязанности ректора ННГУ Олег Трофимов, его слова приводятся в сообщении.

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