Председатель РЦИС выступил на международной конференции по интеллектуальной собственности

По словам Андрея Кричевского, объединение интересов государства и бизнеса в одном цифровом периметре стало успешным кейсом

ТАСС, 23 октября. Партнерство государства и бизнеса в создании "реестра реестров" результатов интеллектуальной деятельности и прав на них - это глобальный шаг к цифровой трансформации сферы интеллектуальной собственности. С таким тезисом председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития" в Минске.

По словам Андрея Кричевского, за последние два десятилетия в России появилось множество разрозненных реестров объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих разным ведомствам и компаниям и никак не связанных между собой: "Отсутствие полноценного доступа к информации, невозможность использовать опцию одного окна, чтобы получить необходимые данные, неполнота, уязвимость с точки зрения достоверности - все это тормозило развитие рынка интеллектуальной собственности в России и цифровую трансформацию экономики в целом".

Однако благодаря пристальному вниманию государства к сфере IP в национальную программу "Цифровая экономика РФ" был включен специальный план действий, нацеленныйна цифровизацию оборота прав интеллектуальной собственности и создание инфраструктуры управления такими правами. Исполнителем стала Ассоциация IPChain, учрежденная ведущими вузами, инновационными центрами и рядом крупных участников рынка интеллектуальной собственности. Технические требования к инфраструктуре были утверждены совместным решением Минкультуры, Минцифры и Минобразования. Так возникла публичная корпоративная блокчейн-инфраструктура, предназначенная для управления интеллектуальными правами, в которойотражался весь жизненный цикл объектов интеллектуальной собственности.

Вскоре к сети присоединились Суд по интеллектуальным правам, Роспатент, Росстандарт, ВЭБ, Сколково, Российская венчурная корпорация, Роскосмос, медиахолдинги, общества по коллективному управлению правами, музыкальные издательства и др.

Объединение интересов государства и бизнеса в одном цифровом периметре стало успешным кейсом, и Указом Президента РФ от 28 июня 2021 года была создана Общероссийская общественно-государственная организация (ООГО РЦИС). "Полномочия учредителя от имени РФ осуществляет Минцифры. Другой учредитель - Ассоциация IPChain. В Координационный совет вошли министры науки и высшего образования, культуры, цифрового развития, президент РСПП, представители науки и отраслевых ассоциаций. В ближайшее время ожидается, что Правительство РФ примет решение о том, чтобы в Координационный совет вошел руководитель Роспатента", - рассказал Андрей Кричевский.

РЦИС стал оператором инфраструктуры РЦИС.РФ, ранее именовавшейся сетью IPChain. Главные задачи РЦИС - обеспечение безопасного функционирования блокчейн-инфраструктуры, подготовка предложений по нормативно-правовому регулированию сферы, просветительская деятельность и расширение международного сотрудничества. Сеть постоянно пополняется новыми объектами, при этом информация о них размещается через ее "узлы", каковых насчитывается уже более 30. Узлами могут стать только крупные авторизованные участники рынка интеллектуальной собственности, располагающие необходимой технологической базой и готовые нести ответственность за информацию, которую они загружают. "Функционирование сети РЦИС.РФ осуществляется на условиях равного доступа к ней всех участников рынка, производящих или использующих результаты интеллектуальной деятельности", - пояснил председатель РЦИС.

В сети обрабатывается шесть типов транзакций, отражающих жизненный цикл объекта: создание объекта, изменение условий доступа к нему, прохождение обязательной или добровольной экспертизы, оценка, конфликт, сделка. Базовая инфраструктура обеспечивает регистрацию транзакций со скоростью не менее 50 в секунду и в состоянии сохранить не менее миллиарда транзакций на физических и виртуальных серверах.

Андрей Кричевский уточнил, что на 2022-2024 годы запланирована интеграция сети с важнейшими каталогами, в частности Единым реестром российских программ для ЭВМ и баз данных, каталогами обязательных экземпляров РГБ и Госфильмофонда России, Единой государственной системой учета НИОКТР, с таможенным реестром охраняемых объектов для противодействия контрафакту, с Картотекой арбитражных дел, с реестрами ФНС. Это особенно важно потому, что некоторые сделки с интеллектуальными правами сегодня либо не облагаются НДС, либо облагаются по льготной ставке. "Участие ФНС в РЦИС.РФ позволит администрировать и применять налоговые льготы в более простом режиме и обезопасить предпринимателей от переквалификации сделок с правами интеллектуальной собственности в обычные сделки по оказанию услуг", - отметил Кричевский.

Еще один реестр, который может быть создан в скором времени, - список добросовестных лицензиатов контента, который в цифровой среде может работать как белый список - в дополнение к спискам черным, уже реализованным на базе Антипиратского меморандума. Наличие такого белого списка позволит поисковикам автоматически удалять из выдачи контент, размещенный в сети без разрешения, чтосильно упростит жизнь правообладателям. Намечено реализовывать этот проект в тесном сотрудничестве с Минцифры, Роскомнадзором, Мосгорсудом, СИП.

В планах РЦИС создание серии новых реестров: залогов интеллектуальных прав, свободно используемых результатов интеллектуальной деятельности, а также интеграция инфраструктуры с разнообразными площадками оборота прав, включая частные и государственные реестрыдружественных стран, в том числе членов ШОС и БРИКС. "РЦИС.РФ объединяет технологии, право, интересы бизнесаи государства в вопросах дальнейшего развития рынка интеллектуальной собственности, дает рынку современные технологические инструменты, обеспечивает прозрачное взаимодействие участников сети и стимулирует государство оперативно и эффективно отвечать на запросы рынка", - заключил Андрей Кричевский.

В ходе пленарного заседания также обсуждались вопросы развития регионального патентования в рамках Евразийской патентной конвенции, диверсификации защиты интеллектуальных прав, включающей сегодня как юридические, так и технологические инструменты, укрепления технологического суверенитета, стимулирования патентной активности, взаимодействия правовых режимов "информации", "данных" и "интеллектуальной собственности" и многие другие.

В заседании приняли участие замглавы Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Татьяна Столярова, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач, первый заместитель министра антимонопольного регулирования Республики Беларусь Иван Вежновец, академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP, заведующий кафедрой интеллектуальной собственности и гражданско-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова Иван Близнец, генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь Владимир Рябоволов, вице-президент ЕАПВ ЕАПО Эмиль Фарман оглы Маммадов, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, директор Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Ербол Оспанов, директор ГУ "Национальный патентно-информационный центр Республики Таджикистан" МирзоИсмоилзода, заведующий кафедрой хозяйственного права юридического факультета Белорусского государственного университета Наталья Бондаренко, консультант управления правового обеспечения и контроля за соблюдением законодательства Министерства информации Республики Беларусь Екатерина Янтикова, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, научный руководитель НИИ интеллектуальной собственности Республики Беларусь Владимир Лопатин.