В Москве пройдет форум Investment Leaders

На мероприятии соберутся 1,5 тыс. инвесторов и более 200 экспертов рынка

ТАСС, 31 октября. Третий форум Investment Leaders пройдет 18 ноября 2023 года в Soluxe Hotel Moscow.

"После закрытия иностранных рынков инвесторы активно ищут возможности инвестирования на внутреннем рынке. Инвесторам и компаниям, привлекающим инвестиции, стоит рассмотреть такие инструменты как инвестиционные и финансовые платформы, благодаря которым инвестор может выбирать и инвестировать в проекты, а компании - привлекать капитал, не отвлекаясь от развития бизнеса. Об этом мы и расскажем на форуме", - сообщил генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.

Форум Investment Leaders стал традиционным местом встречи лидеров мнений. В этом году будет организовано пять параллельных залов, где соберутся 1,5 тыс. инвесторов и более 200 экспертов рынка. Управляющие компании, брокеры, эмитенты, регуляторы, эксперты-практики, аналитики, авторы Telegram-каналов выступят перед инвесторами. Топ-менеджеры крупнейших компаний соберутся, чтобы обсудить инвестиционный потенциал российской экономики и рассказать про свой вклад в развитие бизнеса и финансирование социально значимых проектов.

Главными темами форума станут:

Балансируй, властвуй, продавай: стратегии доходности фондового рынка

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Интерес частных инвесторов к фондовому рынку возрождается. Для компаний, планирующих свое размещение, это открывает новые перспективы. "Российский фондовый рынок становится всё более привлекательным для привлечения финансирования, в том числе через IPO. Если раньше процедура IPO была очень дорогостоящим инструментом привлечения акционерного капитала, который был доступен только крупнейшим компаниям, то сейчас на IPO могут выйти и средние по размеру компании из многих секторов экономики. Эта тенденция безусловно сделает наши компании более открытыми, прозрачными и эффективными, а наш финансовый рынок будет и дальше расти, не опираясь на внешние рынки капитала", - сообщил заместитель председателя правления, глава CIB Совкомбанка Михаил Автухов.

Пока часть инвесторов готовится к параду IPO, другие предпочитают зарабатывать на облигациях. Ситуацией на российском долговом рынке поделился портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист: "Риски дальнейшего повышения ключевой ставки остаются высокими, что не может не оказывать давление на долговой рынок. Однако усилия регулятора по сдерживанию инфляции должны принести результат. Стабилизация инфляции вблизи таргета позволит в перспективе снизить ставки, что благоприятно скажется на ценах облигаций. С этой точки зрения текущие доходности на рынке в среднесрочной перспективе выглядят очень привлекательно для инвесторов".

Жесткие условия требуют появления на рынке новых инструментов и предложений. Одним из инструментов пристального внимания экспертов становятся финансовые платформы. "Лавинообразный рост интереса населения к облигациям требует новых подходов к их продажам. Финансовые платформы могут совершить революцию на этом рынке. В 2023 году на платформах появились выпуски, существенно отличающиеся по условиям от биржевых. Какие преимущества дают эмитентам и инвесторам финансовые платформы, потеснят ли они биржевую торговлю - мы расскажем на Форуме 18 ноября", - сообщил CFA, директор АО "НФК-Сбережения" Евгений Наумов.

В числе компаний-участников форума: Московская Биржа, УК "Первая", УК "Альфа-Капитал", БКС Мир инвестиций, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО УК "РВМ Капитал", АО ВТБ Регистратор, Whoosh, Positive Technologies, ГК "Самолет", Ред Софт, CarMoney, МФК "Лайм-Займ", АО "НФК-Сбережения", ГК "Мосгорломбард", АО "Зарубежнефть", Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

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