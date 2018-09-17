В Красноярске запустили программу "Болельщики Зимней универсиады-2019"

IX Тюменский нефтегазовый форум

Александр Моор: уровень Тюменского нефтегазового форума повышается с каждым годом

Губернатор Тюменской области рассказал в интервью ТАСС об ожиданиях от IX Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 19-20 сентября

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