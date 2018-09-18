Стартует Эстафета огня Зимней универсиады-2019

Красноярск, 18 сентября 2018 г. 20 сентября в Турине (Италия) состоится церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта (FISU). Турин станет первым городом международного этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Огонь Универсиады зажигают именно здесь по давней традиции, потому что в этом итальянском городе в 1959 году состоялась I Всемирная летняя универсиада.
Церемония начнется в 16.00 по московскому времени и пройдет на территории университета Турина. В официальной части мероприятия примут участие президент FISU Олег Матыцин, мэр Турина Кьяра Аппендино, ректор университета Турина Джанмария Айани, ректор политехнического университета Турина Марко Джилли и представители российской делегации – Президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, генеральный директор АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов и другие.
В рамках торжественной церемонии состоится презентация Красноярского края и города Красноярска. Украшением ее станет творческий номер "Енисейская Сибирь", режиссером которого выступил серебряный призер Олимпийских игр, Посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух.
Кульминация церемонии – зажжение чаши огня, пламя в которой появится от первого факела Эстафеты огня 1959 года. Российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней универсиады 2013 года, Посол Студенческих игр Николай Олюнин зажжет от этой чаши факел Зимней универсиады-2019.
24 сентября огонь Зимней универсиады-2019 встретит Алматы, столица XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года. 26 сентября этап Эстафеты огня в Китайской народной республике пройдет в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.
29 сентября начнется российский этап Эстафеты огня Студенческих игр, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.
Дополнительная информация для СМИ:
Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79080110380.
Возрастная категория – 0+.
Программа для СМИ:
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20 сентября 2018 г., Италия, г. Турин
15:00 – начало церемонии зажжения огня Зимней универсиады (внутренний двор университета Турина, Via G. Verdi, 8-10124);
15:30 – зажжение чаши огня Зимней универсиады-2019;
16:20 – прибытие огня в политехнический университет Турина (Corso Duca degli Abruzzi, 24-10129), завершение церемонии.
По итогам старта международного этапа в г. Турин оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 готов предоставить СМИ фото и видео. Чтобы получить материалы, напишите запрос в свободной форме на электронную почту a.alekseeva@krsk2019.ru.
Контактное лицо для работы на этапе Эстафеты огня в г. Турин:
Анна Юрьевна Рабушко, руководитель Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79236172019.