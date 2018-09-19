Сергей Поляков: стартапы могут многое сделать для нефтегазовой отрасли

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Малые предприятия и молодые ученые имеют достаточно возможностей для внедрения своих технологий в нефтегазодобыче. Такое мнение высказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков в интервью ТАСС в рамках IX Тюменского нефтегазового форума.

В качестве успешного примера такой деятельности он рассказал о нескольких экспонентах нынешнего форума в Тюмени. "Представленный здесь на выставке тренажёрный комплекс, разработанный победителем программы "УМНИК" Сергеем Колупаевым, получил грант в размере 500 тыс рублей в 2016 году. Сегодня проект активно развивается и уже внедрен в АО "Транснефть – Сибирь". Компания "ЮНИ-КОНКОРД", получившая от нас 3 млн рублей по программе "Старт", тестирует свои решения в области моделирования и анализа разработки месторождений углеводородов в ООО "Газпром ВНИИГАЗ". Такие примеры свидетельствуют о том, что при наличии уникальной идеи, сплоченной команды и поддержке государства, стартапы могут внедрять свои разработки в крупные технологические цепочки",- отметил руководитель Фонда.

Где проявить себя малому бизнесу

Фонд, который возглавляет Серей Поляков, занимается поддержкой компаний в самых разных отраслях, среди них есть проекты в нефтегазовой сфере. В основном разработки такого рода локализуются там, где развита нефтегазодобыча – в Башкортостане, Татарстане и Тюменской области. Примерно четверть проектов, которые поддерживает Фонд в Тюменской области, посвящены топливно-энергетической сфере.

"К сожалению, не могу сказать, что нефтегазовая отрасль в лидерах среди малых научно-технических предприятий. Фонд в течение 25 лет поддерживает предприятия самых разных направлений, и мы видим, что малый бизнес наиболее активно развивается там, где может быть наиболее конкурентоспособным с крупным. В первую очередь это медицинское приборостроение и информационные технологии. В нефтегазовой отрасли малому бизнесу сложно конкурировать с крупным. Но как поставщик новых технологий, приборов и оборудования он вполне может себя там проявить", - отмечает Поляков.

Форум как площадка диалога

По мнению Сергея Полякова, дальнейший прогресс Тюменского нефтегазового форума может быть связан в первую очередь с его потенциалом как площадки для повышения эффективности нефтегазовой отрасли. "Здесь должны быть активно представлены и наука, и малый, и средний бизнес, и, конечно, все элементы и проекты импортозамещения, которые могут быть применены в этой бюджетообразующей сфере российской экономики", - констатировал генеральный директор Фонда.

Об эксперте

Сергей Поляков с 1998 года работает в Фонде содействия инновациям, сначала в должности заместителя генерального директора, а в 2008 году назначен генеральным директором Фонда распоряжением Правительства РФ от 11 марта 2008 г. Входит в состав экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам при Министерстве экономического развития РФ. Член координационного совета рынка инноваций и инвестиций РИИ ПАО "Московской Биржи ММВБ-РТС", член наблюдательного совета фонда инфраструктурных и образовательных программ АО "РОСНАНО". Член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ, член Совета директоров АО "РВК" и Фонда посевных инвестиций РВК. В 2018 году награжден почетной грамотой президента РФ.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Ежегодное деловое мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Свой опыт на нынешнем форуме представили более 400 иностранных и российских компаний. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.