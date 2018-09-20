Генконсул Азербайджана: у нас были, есть и будут планы сотрудничества в нефтегазовой сфере

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искандеров поблагодарил руководство Тюменской области за приглашение принять участие в IX Тюменском нефтегазовом форуме.

"И это приглашение, и мое участие являются очень знаковыми. Добрые многолетние взаимоотношения Азербайджана и Тюменской области наиболее зримо воплощает жизнь и деятельность в этом регионе Западной Сибири моего земляка Фармана Курбановича Салманова – легендарного первооткрывателя тюменской нефти", - сказал дипломат в интервью ТАСС в ходе форума.

По словам генерального консула, форум проходит под знаком единого мнения – все мы стоим перед новыми вызовами, массой вопросов, требующих совместного решения в условиях прогрессирующей глобализации. "На пленарном совещании мы выслушали мнения ведущих представителей и руководителей как Тюменской области, так и нефтегазовой отрасли. Сегодня безопасность наших государств, и не только энергетическая, базируется в основном на углеводородах. Их добыча и транзит, разработка новых месторождений, выработка и реализация новых идей и технологий в этой сфере важны для коллективного обсуждения – как на национальном, так и на международном уровне", - отметил он. Все более значимой становится тенденция – нефть становится легче транспортировать, чем добыть, и обсуждение на форуме идей и технологий, которые способствуют росту добычи, важны для обеих стран.

"Азербайджан, как одна из старейших нефтедобывающих стран – промышленная разработка нефти начиналась у нас с XIX века династией Нобелей - находится в эпицентре этих проблем и в поисках решений. Наука идет вперед, появляются новые технологии и разработки, и в перспективе взаимодействие в нефтегазовом секторе для нас приоритетно, потому что экономика страны базируется на этом секторе", - сказал глава дипмиссии.

Господин Искандеров отметил, что сегодня Азербайджан имеет возможность предоставить друзьям в Российской Федерации, в том числе и в Тюменской области, рассмотреть возможности сотрудничества как в транзите, так и в перспективных разработках. "В этом направлении работают ученые Национальной академии наук Азербайджана. За состоянием и развитием отрасли постоянно наблюдает руководство нашей страны. Поэтому мы придаем большое значение такому уровню и повестке взаимоотношений, и сегодня, положа руку на сердце, можем сказать: у нас были, есть и будут конкретные, четкие, перспективные планы сотрудничества и развития в нефтегазовой отрасли", - сказал он.

Гуманитарное взаимодействие

По словам Ильгара Фазиля оглы, нефтегазовый форум поднимает и определенные гуманитарные аспекты. "Здесь мы встречаемся с представителями руководства Тюменской области. И хотя наши экономики строятся на нефтегазовой отрасли, всем нам необходимо развивать и не нефтяные проекты. У нас множество контактов и в научной, и в иных сферах. Например, мы обсуждаем развитие сотрудничества в сфере туризма, в агропромышленном комплексе – мы богаты плодоовощной продукцией, а Тюмень – зерновыми, чего у нас недостаточно",- говорит дипломат. Он также напоминает и о совместной деятельности в образовании, и практически во всех гуманитарных сферах. "Именно из них исходит то, что называется народной дипломатией. Долгое время все мы были одной страной – СССР, потом мы разделились, но сближающих факторов у нас больше, чем у кого бы то ни было", - говорит дипломат.

"Можно очень долго перечислять темы для взаимодействия между нашими странами и регионами. На мой взгляд, сегодня надо уделять больше внимания туризму, потому что здесь я вижу как заинтересованность Тюмени в привлечении инвесторов, готовность показать всему миру ваш щедрый и богатый край, так и наш интерес. Туризм – один из приоритетов развития Азербайджана, президент нашей страны дал четкие указания по развитию именно этого сектора", - отмечает генеральный консул, добавляя, что уровней взаимоотношений как межгосударственных, так и межрегиональных очень много, и детонатором их развития является во многом Тюменский нефтегазовый форум.