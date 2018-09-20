Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге рассказал об отношениях Вьетнама и Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Тюмень произвела большое впечатление на генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нги Фыонг Нго. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в ходе IX Тюменского нефтегазового форума.

«В Тюмени я впервые и до сих пор не участвовал в работе Тюменского нефтегазового форума. Город произвел на меня большое впечатление – это крупный промышленный центр, он удобен и хорошо организован. От форума я ожидаю, что он даст импульс развитию нефтегазовых проектов в стране, и будет способствовать преодолению экономических санкций и давления стран Запада»,- отметил он.

Оценивая потенциал взаимовыгодных отношений Социалистической Республики Вьетнам и Тюменской области, дипломат отметил, что главная трудность заключается в большом расстоянии между ними. «Хотя наши страны связывает многолетняя дружба, экономические отношения с тюменским регионом по-прежнему недостаточно развиты и имеют большой потенциал роста. Вьетнам поддерживает возможность сотрудничества с тюменским бизнесом в сферах промышленности, сельского хозяйства, экономики, торговли и культуры», - сказал он.

По словам господина Нги Фыонг Нго, интересным направлением взаимодействия могут стать проекты в туризме – во Вьетнаме развита эта сфера, там много курортов с отлично развитой инфраструктурой, куда едут туристы со всего мира. Особенно это будет интересно для тюменцев зимой – когда в Западной Сибири морозы, на курортах Вьетнама тепло и солнечно.

Говоря о роли нефтегазового форума в непромышленных и гуманитарных проектах, генеральный консул отметил, что надеется на увеличение студенческого обмена. В частности, глава дипломатической миссии рассказал о том, что вьетнамские студенты с увлечением учатся в Тюменском индустриальном университете, и по окончанию вуза становятся востребованными специалистами в нефтегазовой отрасли во Вьетнаме.

Интерес Тюменской области

Тюменская область заинтересована в продукции, которая не производится в регионе, а также готова поставлять на экспорт полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, текстиль, продовольственные и другие товары. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями дипломатических миссий, которая состоялась в Тюмени в среду – дипломаты пяти стран приняли участие в IX Тюменском нефтегазовом форуме.

"Мы создаем условия для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран. Нам также интересны совместные научные и образовательные проекты, студенческие и молодежные обмены, развитие медицинского туризма", - сказал глава региона.

Говоря об отношениях с Вьетнамом, губернатор отметил заинтересованность в расширении торгово-экономических и гуманитарных связей. Взаимовыгодным может быть сотрудничество в сфере АПК, легкой промышленности, науки и образования, констатировал Александр Моор.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Ежегодное деловое мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Свой опыт на нынешнем форуме представили более 400 иностранных и российских компаний. Организаторы мероприятия - Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.