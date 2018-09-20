Представитель посольства Индии: Тюменский форум важен нам для инвестиционных перспектив

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Индия видит в Тюменском нефтегазовом форуме площадку для развития масштабных проектов индийского бизнеса в топливно-энергетическом секторе. Об этом рассказал в интервью ТАСС заместитель начальника экономического и коммерческого отдела Посольства Республики Индия в России Томас Джордж.

"Во-первых, наш премьер-министр и ваш президент ставят задачу увеличивать взаимодействие между нашими странами, регионами, городами. Во-вторых, энергетические связи очень важны для нас. В прошлом году Индия уже инвестировала в проекты в этой сфере в России приблизительно $6 млрд, а российские инвесторы соответственно в индийские проекты – около $12 млрд. Практически вся эта сумма – покупка одной из крупнейших нефтегазовых компаний России индийской компании Essar Oil, а говоря об индийских инвестициях, я имею в виду 5-6 сделок, среди которых одна из крупнейших – покупка индийской компанией ONGC Gail нескольких нефтегазовых проектов в России. Вот почему я участвую в Тюменском нефтегазовом форуме, он нам очень важен и интересен в первую очередь с точки зрения инвестиционных перспектив", - сказал дипломат.

Говоря о взаимодействии регионов Индии с Тюменской области, господин Томас Джордж отметил, что в начале лета этого года он организовывал встречу представителей Индии, заинтересованных в инвестициях в фармацевтическую отрасль в этом российском регионе. "Если представители индийского бизнеса скажут мне, что у них интерес в инвестициях в Тюменскую область, мы готовы организовать подобное взаимодействие и встречи, тем более, что здесь очень хороший инвестиционный климат. Индия готова как экспортировать, так и импортировать продукцию, в частности древесину", - отметил Томас Джордж. Также индийцам интересно взаимодействие сфере науки и образования, осуществление образовательных обменов, совместная научно-исследовательская деятельность. "Организация и проведение таких встреч – вторая причина, по которой я принимаю участие в Тюменском форуме", - сказал представитель посольства.

Господин Томас Джордж отметил, что для индийской стороны важно то, что нефтегазовый форум способствует развитию культурных и гуманитарных связей. "Недавно, в середине сентября, министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждали в том числе и связи в культурной, образовательной и общественной сферах", - сказал он. 6 сентября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве прошла торжественная церемония открытия Фестиваля Индии в России. Он будет проходить полгода до марта 2019 года в 22 городах России. "Надеюсь, его события смогут увидеть и жители Тюменской области_ - сказал дипломат.

Интерес Тюменской области

Тюменская область заинтересована в продукции, которая не производится в регионе, а также готова поставлять на экспорт полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, текстиль, продовольственные и другие товары. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с представителями дипломатических миссий, которая состоялась в Тюмени в среду – участие в IX Тюменском нефтегазовом форуме приняли дипломаты пяти стран.

С Индией экономические отношения у Тюменской области активно развиваются с 2016 года. "Мы можем предложить нашим партнерам ряд проектов, которые позволят развивать отношения между странами. В их числе - создание оптово-распределительного цеха на готовой площадке индустриального парка, предприятий в сфере нефтегазового машиностроения, проекты по переработке полипропилена, а также в сфере АПК и туризма", - отметил Александр Моор.

О Тюменском нефтегазовом форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Ежегодное деловое мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса. Свой опыт на нынешнем форуме представили более 400 иностранных и российских компаний. Организаторы мероприятия - Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.