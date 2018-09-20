Подведены итоги II Климатического форума городов

Москва, 20 сентября. В столице завершил работу Второй Климатический форум городов (16+) – крупнейшая международная площадка для диалога об экологии и сохранении климата. Мероприятие, организованное Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, прошло 6-7 сентября в павильоне ВДНХ "Рабочий и Колхозница". В этом году на форуме выступили 200 экспертов из 23 стран, включая Великобританию, Корею, Францию, Швецию, Голландию, Японию и Германию.

В рамках темы этого года "Умный город – зеленые технологии" гости форума получили возможность посетить открытые лекции ведущих экспертов по изменению климата и узнать о перспективах развития "устойчивых" мегаполисов. Среди центральных вопросов для обсуждения – экологическая политика, сценарии климатического партнерства, возобновляемые источники энергии, экологические рейтинги городов, энергоэффективность промышленности, электротранспорт, новые возможности для бизнеса, доступность экологической информации, снижение выбросов парниковых газов и зеленое строительство.

Экспертами выступили датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давыдова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, генеральный директор Planet2030 и со-основатель Российского Совета по зеленому строительству Гай Имз, исполнительный директор Парижского климатического агентства Анн Жиро, координатор программы "Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие" Европейского центра всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норрботтен в Швеции Ильва Сарден и другие.

Форум поддержали образовательные и исследовательские учреждения, среди которых Институт экономики, транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, Высшая школа урбанистики имени А. А.Высоковского, Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Московская школа управления "Сколково", МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Российская Академия Наук, Школа сельского хозяйства Университета Флоренции.

По итогам форума был достигнут ряд стратегических договоренностей. Сотрудничество зафиксировали ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" и Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество". В центре внимания партнерства – стремление к достижению Целей устойчивого развития ООН и Парижского климатического соглашения, реализация механизмов Орхусской конвенций "О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды" и межгосударственное сотрудничество экологической общественности в рамках ЕАЭС.

Сегодня понятия "умный, зеленый и комфортный город" для Москвы стали синонимами. По мнению главы Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, мероприятие должно стать ежегодным — климатическая повестка как никогда актуальна для России, а Москва уже может поделиться позитивным опытом в этой сфере.

"В Москве уже есть банк решений – около 10 тысяч – которые могут применяться не только в Москве, но и в любом российском городе для решения той или иной задачи. Мы готовы с удовольствием этой информацией поделиться", — заявил Кульбачевский.

Конкурсная программа

В рамках форума названы победители конкурса лучших климатических и экологических практик — "Лидер климатического развития", проводимого Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. К участию в конкурсе было подано 150 заявок в 5 номинациях. Победителей определило голосование жюри, в состав которого вошли эксперты в области экологии и устойчивого развития.

Первое место в сфере эко-волонтерства было присуждено ГБУ Республики Коми "Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования" за проект "Республиканская экологическая акция "Речная лента". Лучшим просветительским проектом в сфере экологии признана платформа "Коммуникационный проект+1 (plus-one.ru)", объединившая почти 2 миллиона пользователей со всего мира. Лидером эко-инноваций стало ПАО "Мосэнерго", представившее проект "Повышение экологической эффективности при переводе ТЭЦ-22 с угля на природный газ". Первое место в номинации "Лучший эко-проект на потребительском рынке" досталось ООО "ИКЕА ДОМ" за проект "Круговорот белья в природе", в рамках которого 22 000 человек принесли в магазины и сдали на повторное использование более 25 тонн постельного белья. Наконец, главный приз в области эко-городов будущего был присужден ООО "ЭйчПиБиСолюшн", которое продвигает и реализует эко-стандарты в строительстве, — за проект "Бизнес Центр "Амальтея".

Выставочный проект

К началу нового учебного года в рамках форума была открыта интерактивная выставка для всей семьи. Серия световых инсталляций на тему экологии заняла целый этаж исторического павильона ВДНХ "Рабочий и Колхозница". Посетители смогли увидеть суть природных процессов в масштабе человека, города и планеты. Образовательные инсталляции привлекли внимание школьников и студентов. В экспозиции были представлены: эко-кинотеатр с познавательными фильмами, интерактивная инсталляция о влиянии человека на окружающую среду, облако для самостоятельной проекции парниковых газов и иммерсивная игра "Город" о строительстве устойчивого мегаполиса.

"Вопрос изменения климата касается всех. А значит, чтобы действовать, нужно создать операционный альянс, состоящий из различных представителей территории: выборных представителей муниципалитета, частных партнеров, общественных организаций, дизайн-бюро, специалистов по климату, ученых. <...> Только силами государства или какой-либо одной организации осуществить все невозможно. Так что мы объединяем людей, чтобы сделать этот проект вместе" – подчеркнула Анн Жиро.

Информационными партнерами Климатического Форума выступили: Проект +1, Серебряный Дождь, РБК , ТАСС и другие.

По вопросам работы со СМИ, пожалуйста, обращайтесь:

Руководитель PR – службы:

Гала Сергеева, +7 909 634-75-85, gs@bureau1.ru

Руководитель PR-отдела

Екатерина Максимова, +7 985 071-00-55, mk@bureau1.ru

Менеджер по работе с информационными партнерами:

Олеся Петроченкова, +7 916 406 9186, om@bureau1.ru

PR-менеджер:

Елизавета Сартан +7 916 559-68-54, es@bureau1.ru

Менеджер по работе с промо-партнерами:

Наталья Дубовик, +7 965 234-65-95, nd@bureau1.ru