Тюменская и Павлодарская области планируют подписать соглашение о сотрудничестве в ноябре

ТЮМЕНЬ, 20 сентября./ТАСС/. Власти Тюменской области планируют в ноябре подписать соглашение о сотрудничестве с Павлодарской областью Казахстана. Об этом в интервью ТАСС во время Тюменского нефтегазового форума сказал губернатор уральского региона Александр Моор.

"Для нас, я думаю, что для всей России, для всех приграничных регионов, сотрудничество с Казахстаном - очень важное направление. Страна, которая дружелюбна, братская страна, поэтому из этого можем извлекать взаимную выгоду. Соглашение с Павлодарской областью находится в стадии согласования. Я думаю, что мы все процедуры, связанные с этим, формальности, пройдем, и в ноябре у нас будет очередной форум приграничных регионов, в рамках которого, я надеюсь, что это соглашение мы и подпишем", - сказал он.

По словам главы региона, это будет рамочное соглашение. "Оно охватывает все сферы, но наполнение уже реализуется в ходе практических мероприятий. <...> мы, конечно, исходим из нашего не только экономического сотрудничества, оно также будет затрагивать сферу образования, взаимного культурного обмена и медицину", - сказал глава региона.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на главу Павлодарской области Казахстана Булата Бакаумова, что власти двух регионов планируют начать сотрудничество в сфере логистики, образования и АПК.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.