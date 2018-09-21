В Турине состоялась церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019

Красноярск, 21 сентября 2018 г. 20 сентября в Италии в Турине прошла церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. Турин стал первым городом международного этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады (0+).

Церемония проходила на территории университета Турина. В официальной части мероприятия приняли участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Турина Кьяра Аппендино, ректор университета Турина Джанмария Айани, ректор политехнического университета Турина Марко Джилли, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, Президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов, Глава г. Красноярска Сергей Еремин и генеральный директор АНО "Дирекция Красноярск 2019" Максим Уразов.

"Для FISU большая честь снова вернуться в Турин для зажжения огня Зимней универсиады-2019, чье пламя преодолеет путь до Красноярска и завершит свое путешествие на открытии Студенческих игр в следующем году. Особое значение сегодняшней церемонии добавляет и то, что Эстафета огня стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Пламя Зимней универсиады-2019 символизирует единство и дружбу между студентами всего мира. Сегодня мы отправляем огонь Студенческих игр в очередное путешествие, зная, что наша миссия позитивного влияния на будущих лидеров через развитие студенческого спорта также важна для общества, как и прежде", – отметил президент FISU Олег Матыцин.

Заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов в своей приветственной речи отметил, что Зимняя универсиада-2019 в Красноярске пройдет на самом высоком организационном уровне: "Спортсмены покажут достойные результаты, защищая честь своих стран и университетов, и впишут свои имена золотыми буквами в историю Студенческих игр".

Участникам церемонии представили презентацию Красноярского края и города Красноярска, украшением которой стал творческий номер "Енисейская Сибирь". Вокально-танцевальная постановка, режиссером которой выступил серебряный призер Олимпийских игр, Посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух, продемонстрировала гостям культурные особенности России и Красноярского края. Также в программе был еще один творческий номер "Наша зима" с участием вокалистов, танцоров и спортсменов-экстремалов, познакомивший зрителей со Студенческими играми, которые пройдут в 2019 году в России в г. Красноярске.

Кульминацией церемонии стало зажжение чаши огня, пламя в которой первым факелом Эстафеты огня 1959 года зажег президент FISU Олег Матыцын. Отметим, что на металлических лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех летних и зимних Универсиад. Теперь здесь есть лепесток и с логотипом Зимней универсиады-2019.

Затем российский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Всемирной зимней универсиады 2013 года, Посол Студенческих игр Николай Олюнин зажег от этой чаши первый факел Зимней универсиады-2019. "Конечно, я очень волновался! Это исторический момент для всего мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность вписать себя в историю Зимней универсиады-2019! Это очень важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впервые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня стремительно преображается благодаря подготовке к Зимней универсиаде 2019 года: строятся современные спортивные объекты, появляются новые скверы", – рассказал Николай Олюнин после церемонии.

Затем огонь доставили в Политехнический университет Турина, где его поместили в колбу, чтобы отправить в Казахстан. 24 сентября огонь Зимней универсиады-2019 встретит Алматы, столица XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года. 26 сентября этап Эстафеты огня в Китайской народной республике пройдет в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года. 29 сентября начнется российский этап Эстафеты огня Студенческих игр, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.

Подробная информация об Эстафете огня Зимней универсиады-2019 на официальном сайте проекта – http://relay.krsk2019.ru/ru/.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +7 929 358 2019.