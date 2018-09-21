Азат Шамсуаров: предлагаемые правительством меры являются своевременными и необходимыми

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" пересмотрит планы по добыче нефти, которые прописаны в стратегии компании, если будут приняты озвученные во вторник на IX Тюменском нефтегазовом форуме меры по стимулированию добычи. Об этом журналистам сказал старший вице-президент компании по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в кулуарах форума.

"Я считаю, что эти инициативы были бы сегодня как никогда актуальны и целесообразны <...>. Конечно, сначала решение должно быть принято, а потом мы сделаем просчеты и официальные заявления", - сообщил он.

"В первый день были определенные заявления со стороны первого заместителя министра энергетики РФ господина Текслера о тех инициативах, которые есть со стороны компаний, о тех расчетах, которое делает отраслевое министерство и о той поддержке, которое они нам оказывают. Как только будут формальные решения правительства, мы незамедлительно приступим к их реализации", - уточнил ТАСС Азат Шамсуаров, добавив, что итоги Тюменского нефтегазового форума пока комментировать рано.

Отвечая на вопрос ТАСС о роли налоговых факторов в повышении привлекательности нефтегазовой отрасли, собеседник отметил, что любое изменение налоговой системы стимулирует как производителей оборудования, так и производителей энергетических ресурсов. "В какую сторону они будут направлены, таков и будет результат", - констатировал собеседник агентства.

"Сегодняшняя наша стратегия будет выполнена при цене $50 за баррель. Если будут встречные инициативы или одобрены инициативы со стороны правительства РФ, этот объем, безусловно, изменится, как в объеме добычи углеводородов в год, так и в соответствующем объеме налоговых отчислений", - отметил старший вице-президент компании, добавив, что предлагаемые правительством меры "являются своевременными и необходимыми".

Говоря о цифровой трансформации [основная тема второго дня работы Тюменского нефтегазового форума – прим. ТАСС], Шамсуаров отметил, что приживаются только те инновации, которые жизненно необходимы. "Приживаются только те инновации, и не только в цифровизации, когда <заниматься ими> заставляет нужда. Сегодня нет другого пути оптимизации затрат, кроме как уменьшение количества задействованных сил, мощностей и подрядчиков в проведении необходимых операций как в геологоразведке, так и в добыче, и в переработке углеводородов. Сегодня все появляющиеся на рынке технологии так или иначе тестируются, адаптируются. Но делается это не в хаотичном порядке, а предметно, системно, программно", - сказал старший вице-президент компании.

Глубина переработки

Отвечая на вопрос ТАСС о перспективах производства компанией бензина стандарта Евро-6, Азат Шамсауров отметил, что об этом говорить пока преждевременно. "Крупный инвестиционный цикл по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ завершен. Сегодня на наших нефтеперерабатывающих заводах самая большая глубина переработки. Все обязательства, которые мы брали перед государством, мы выполнили в срок и с высоким качеством", - сказал он.

"Лукойл" планирует добыть в 2018 году порядка 124-125 млн тонн условного топлива, при этом добыча компанией нефти в этом году вырастет на 1%, сообщил он.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум (18+), который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, прошел 19-20 сентября. Организаторы мероприятия - Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.