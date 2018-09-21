Эксперт: льготы надо привязывать не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. В нефтегазовой отрасли необходимо привязывать льготы не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям по их добыче. Такое мнение высказал в интервью ТАСС докладчик IX Тюменского нефтегазового форума (18+) - генеральный директор ФБУ "ГКЗ" [Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых – прим. ТАСС] Игорь Шпуров.

"На форумах такого рода необходимо обсуждать, каким образом поддерживать и развивать технологии. В Федеральном агентстве по недропользованию и с коллегами мы обсуждаем технологическое развитие отрасли. Один из важных моментов – смещение акцентов, чтобы льготы были привязаны не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям по их добыче. Об этом говорилось на форуме в течение двух дней, но недостаточно, вскользь. А этому надо уделять больше внимания", - считает он.