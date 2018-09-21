Эксперт: льготы надо привязывать не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. В нефтегазовой отрасли необходимо привязывать льготы не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям по их добыче. Такое мнение высказал в интервью ТАСС докладчик IX Тюменского нефтегазового форума (18+) - генеральный директор ФБУ "ГКЗ" [Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых – прим. ТАСС] Игорь Шпуров.
"На форумах такого рода необходимо обсуждать, каким образом поддерживать и развивать технологии. В Федеральном агентстве по недропользованию и с коллегами мы обсуждаем технологическое развитие отрасли. Один из важных моментов – смещение акцентов, чтобы льготы были привязаны не к добыче трудноизвлекаемых запасов, а к технологиям по их добыче. Об этом говорилось на форуме в течение двух дней, но недостаточно, вскользь. А этому надо уделять больше внимания", - считает он.
Доклад эксперта на форуме как раз посвящен роли и влиянию технологий на трудноизвлекаемые запасы.
По словам Игоря Шпурова, главный приоритет на пленарном совещании второго дня форума отдан цифровизации. Об этом говорили и руководители нефтегазовых компаний, и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Роснедр Евгений Киселев. "Без этого сейчас никуда, этот тренд важен для развития технологий, роста геологоразведки, добычи нефти и, как следствие, в целом для экономики", - отметил Шпуров.
Отвечая на вопрос о перспективах добычи сланцевой нефти, эксперт сказал, что за трудноизвлекаемой нефтью и нетрадиционными запасами, к которым относятся в том числе и сланцы, и баженовская свита [группа нефтематеринских горных пород, выявленная на территории около 1 млн кв км в Западной Сибири, где сконцентрирована большая часть горючих сланцев России – прим. ТАСС], и доманиковая свита [второй по размерам и объемам после потенциальный источник сланцевой нефти, расположенный вдоль Уральского хребта от Карского моря до Каспия – прим. ТАСС] – за ними будущее.
"Больше того – это очень важный аспект разработки с точки зрения создания инновационной экономики, потому что для разработки таких запасов нужны совершенно новые инновационные технологии. В США они есть, но только для сланцев в США. Их нельзя применять, например, для бажена и доманика. Нужно создавать свои технологии, способные извлекать нефть из сланцев в России. Это ключевой вопрос сегодняшней повестки в нефтегазодобыче, именно поэтому мы говорим об этом сегодня", - сказал глава ведомства.
В этом вопросе эксперт видит место и для малого бизнеса. "Новые технологии в большинстве своем создаются стартапами, эта категория должна сыграть большую роль. Тюменский нефтегазовый форум не первый раз проводится в технопарке, в котором я был членом Наблюдательного совета, поэтому я не понаслышке знаю, что Тюменская область придает огромное значение и уделяет внимание стартапам такого рода на базе малых предприятий", - резюмировал эксперт.
О Тюменском нефтегазовом форуме
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, прошел c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.