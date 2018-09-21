Ксавье Маршан, Emerson: радует тенденция перехода на цифровую трансформацию

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. Вице-президент систем и решений в Европе компании Emerson Ксавье Маршан впервые участвует в Тюменском нефтегазовом форуме (18+) и вообще впервые в Тюмени. Но, по его словам, он очень впечатлен качеством организации форума, стендами, уровнем участников.

"Очень много крупных компаний. Меня радуют примеры того, как они становятся на путь цифровой трансформации. Форум – это отличная возможность познакомиться с лучшими практиками, которые существуют в отрасли, ведь цифровая трансформация – обширная тема. Многие здесь обсуждают, что она принесет предприятиям. Этот форум предоставил идеальные условия для того, чтобы общаться, делиться мнениями, сотрудничать", - рассказал он в интервью ТАСС.

По мнению эксперта, основной вопрос сейчас заключается в том, как изменить культуру производства, предприятие, чтобы адаптироваться к новой реальности, как получать максимальную окупаемость инвестиций. "Эти вопросы задают себе многие компании. И форум – отличная возможность вместе искать решения и ответы", - отмечает он.



В компании Emerson есть цифровая экосистема Plantweb, что может быть как раз одним из решений цифровой трансформации, говорит господин Маршан. "Она совмещает в себе различные элементы. Сейчас данные важно собирать на производстве или в полевых условиях, для того, чтобы мониторить состояние оборудования. Есть различные инновационные датчики для мониторинга вибрации, для измерения толщины трубы, чтобы понимать, есть там коррозия или нет, также есть различные акустические преобразователи. Все это помогает собирать данные. Затем их важно передавать в систему управления экономически эффективным способом", - продолжает представитель руководства компании.

Раньше, когда все датчики были проводными, это было дорого. Теперь, когда есть беспроводные решения, передавать данные в экосистему стало намного более экономически эффективно.

"Еще важный момент. Все эти данные надо правильно анализировать. У Emerson есть решения, так называемые "советчики". Данные анализируются, разделяются и направляются сотрудникам в зависимости от их должности и функций. Люди на основе этой информации принимают правильное решение", - рассказал господин Маршан о вкладе Emerson в решения по цифровой трансформации.

Об Emerson

Emerson - крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке Фергусон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.

В состав компании входит 235 производственных предприятий, из них около 155 за пределами США.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, прошел 19-20 сентября. Организаторы мероприятия Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.