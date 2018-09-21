Василий Номоконов: важен баланс между людьми и эффектами

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. Член правления – исполнительный директор ООО "СИБУР" Василий Номоконов принял участие в IX Тюменском нефтегазовом форуме. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что любой форум – крайне полезное мероприятие с точки зрения обсуждения интересующих всех проблем и сверки позиций. "В Тюменской области мы присутствуем давно, это наш ключевой опорный регион. У нас выстроен конструктивный диалог с региональной и местной властью. Без их поддержки нам труднее было бы реализовывать свои проекты. Хочется думать, что, развиваясь в этом регионе, мы приносим ему пользу", - сказал он.

Человеческое измерение

Говоря о завершившемся в Тюмени форуме, эксперт отметил, что все важнейшие темы нефтегазовой отрасли в пленарных совещаниях и дискуссиях в течение двух дней были обсуждены "со всех сторон". "Но мне кажется важным говорить прежде всего о сохранении баланса между людьми и эффектами. Проекты, строящиеся на подходах с сильным креном в одну из этих двух сторон, обречены на неуспех. Там, где совершенно забывают про человеческое измерение, не будет результата. Внедряя новые вещи, мы развиваем людей, делаем их жизнь и работу более интересной, что дает им импульс для энергии творчества. Все это необходимо компании. Но и компании существуют для того, чтобы извлекать прибыль. И если программы и проекты не дают эффекта, такой бизнес в средне- и долгосрочной перспективе также обречен", - поделился представитель руководства СИБУРа.

Инвестпроекты

Говоря об инвестиционных проектах, реализуемых компанией, эксперт отметил, что основные усилия сфокусироны на двух важнейших и знаковых не только для "СИБУРа" и нефтехимической отрасли, но и для страны.

"Первый – тот, который с точки зрения механической готовности завершается в 2019 году. Это ЗапСибНефтехим — строящийся в Тобольске нефтехимический комбинат, являющийся крупнейшим нефтехимическим проектом в России с 1991 года. Это комплекс мирового масштаба, который станет значимым событием для отрасли. По второму проекту достигнуты все нужные договоренности – речь об Амурском газохимическом комплексе. Думаю, эти два значимых проекта изменят компанию и отрасль в целом", - поделился Василий Номоконов, добавив, что компания не намерена ограничиваться только этим. "Одна из важных задач - донаполнить портфель следующего поколения инициатив для обеспечения новых горизонтов роста компании", - резюмировал он.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум (18+), который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, завершился в четверг. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.