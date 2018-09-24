Губернатор Челябинской области возглавил южноуральскую делегацию в Японию

ТАСС, 24 сентября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил официальную делегацию Южного Урала в Японию. Визит будет проходить с 24 по 26 сентября, сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Программа насыщенная и включает работу нескольких секций в разных городах Японии, в том числе в Токио и Осака.

В состав южноуральской делегации вошли представители промышленности Челябинской области (машиностроение, электротехническая, химическая и пищевая отрасли, IT, информационные технологии, инжиниринг), а также ведущие специалисты в области здравоохранения.

В деловой программе сегодняшнего дня – встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

В рамках визита пройдут переговоры главы региона Бориса Дубровского с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО "ЭлМетро-Инжиниринг". Японская компания DHOWA TECHNOS CO работает в России в рамках представительства с 2010 года, а в 2012 году компания ООО «ДОВА ТЕХНОС Рус» была открыта в качестве дочерней компании японской DHOWA TECHNOS CO., LTD в Челябинске. Основной сферой деятельности компании является продажа оборудования, связанного с автоматизацией заводов, оптимизацией, сбережением человеческого труда, энергосбережением, а также всех видов электроприборов, аппаратной техники, частотный преобразователей (в том числе для лифтов) и роботизированных сварочных систем, а также оказание услуг в области автоматизации производства, металлургии и т. д.

На отдельных сессиях представители южноуральских компаний проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи компаний Челябинской области и японских партнеров в формате B2B. Для представителей здравоохранения Челябинской области разработана отдельная программа, включающая встречи и знакомство с достижениями японских коллег.

Итоги внешнеторговой деятельности

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил $38,3 млн (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт – $19,4 млн (84,3%), импорт – $18,9 млн (увеличился более чем в 2 раза).

Товарооборот области с Японией за I полугодие 2018 года составил $21,8 млн (167% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт – $7,4 млн (80,4%), импорт – $14,4 млн (увеличился почти в 4 раза).

Объём инвестиций из Японии в 2012 году – $10,0 млн, в 2013 г – $10,8 млн.