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Министерство культуры Пермского края запустило проект со слоганом "Не сиди дома"

В Прикамье появятся новые экспериментальные маршруты для молодежи, рассчитанные на один-два дня 
© Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

ТАСС, 25 сентября. Министерство культуры Пермского края запустило новый туристический проект со слоганом "Не сиди дома". Уже организован специальный конкурс маршрутов выходного дня, победители которого станут известны в октябре. "Таким образом, Прикамье, в последнее время активно развивающее сферу туризма, присоединится к популярному международному тренду", - отмечают в министерстве. 

"В настоящий момент территории формируют экспертные группы, куда в обязательном порядке входят представители молодёжи. Они помогут подсказать неочевидные туристические объекты – из тех, что редко включают в официальные каталоги, но популярных из-за своей мифологии или месторасположения. Например, это может быть заброшенный завод или красивая видовая точка для селфи", - сказано в сообщении министерства. 
 
До 10 октября территории представляют свои заявки специальному экспертному совету, состоящему из представителей профессиональных туроператоров, молодежных объединений, а также ученых. "Он и определит победителей, которые получат возможность продвижения своего маршрута на уровне края, работы с экспертами, брендирования всех своих туристических объектов и мест соответствующей инфраструктуры. Активность в этом проекте станет одним из критериев при принятии решений о дальнейших формах поддержки той или иной территории", - отмечают в министерстве. 
 
Главной составляющей проекта станет специальное мобильное приложение в виде квест-карты для пользования индивидуальных туристов – в него и будут включены маршруты территорий-победителей. Приложение будет содержать информационную карту Пермского края с туристскими объектами, а у пользователей будет возможность составлять собственный маршрут по интересующим местам, искать попутчиков и компанию, обмениваться опытом путешествий, а также получать бонусы от бизнес-партнеров проекта. 

Так как проект направлен на увеличение поездок молодежи по Пермскому краю, на начальном этапе предполагается информирование жителей города Перми о туристских возможностях Пермского края, говорит министр культуры Вячеслав Торчинский. "Толчок к появлению такой идеи дала установка губернатора Максима Решетникова об активном развитии внутреннего туризма. Мы хотим изменить стереотип поведения нашей молодёжи. У нас все уже есть: прекрасные ландшафты, интересные объекты, неплохая дорожная инфраструктура. Сейчас наша главная наша задача – рассказать и показать молодежи, насколько это все близко, просто и доступно. Всего в паре часов от Перми вас ждет интересное приключение, которое запомнится надолго", - цитируют в пресс-службе слова министра. 

Первые тестовые группы туристов отправятся в территории уже в начале ноября; в декабре туры по территориям-победителям станут доступными для всех. 

По словам старшего преподавателя кафедры туризма Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александра Ведерникова, уехать отдохнуть куда-нибудь недалеко, желательно на природу – это очень популярная форма досуга в мире. "В Пермском крае очень много туристически привлекательных объектов, куда можно съездить и без ночевки. Но, во-первых, само определение "туризм" подразумевает выезд более чем на сутки, а во-вторых, эффект для территории значительно выше, если турист задерживается, а, следовательно, больше финансирует район. Поэтому, чтобы оставить туриста у себя, муниципалитету придется не только развивать инфраструктуру, но и разрабатывать комплексную маршрутную программу, которая будет включать в себя сразу несколько объектов. Например, в районе поселка Усьва можно посетить не только знаменитые Столбы и Каменный Город, но и пещеры Геологов или заброшенный поселок Юбилейный", - считает он.

"Проект будет повторяться каждый год; экспертный совет будет выбирать новых победителей – новые территории, которые получат импульс для развития туризма. Это позволит поднять сферу туризма в территориях на новый уровень", - сказано в сообщении. 

По мнению инициаторов, реализация проекта "Не сиди дома" позволит раскрыть туристский потенциал региона, стимулировать активность муниципалитетов туризме. Одна из "сверхзадач" нового проекта - привлечь к концу 2019 года более 20 тыс. жителей Перми (10% от общего числа молодежи областного центра) в возрасте от 18 до 35 лет к путешествию по родному краю в выходные и праздники.

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