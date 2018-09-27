Участники делегации из Гонконга провели рабочую встречу с руководителями Минздрава РФ

Москва, 27 сентября 2018 г. 26 сентября в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России состоялась двусторонняя встреча представителей Минздрава России и бизнес-делегации из Гонконга. Делегацию Минздрава России возглавил статс-секретарь - заместитель Министра Дмитрий Костенников. Визит бизнес-делегации в Россию проходит при поддержке Фонда Росконгресс.

Во встрече также приняли участие директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Игорь Коробко и директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Андрей Казутин. Во время мероприятия обсуждалась система здравоохранения в России, состояния здоровья населения, возможности для инвестиций в российскую отрасль здравоохранения, последние достижения в области здравоохранения с использованием искусственного интеллекта и других технологий, а также вопросы, касающиеся исследовательских лабораторий в России.

Дмитрий Костенников заявил, что отношения в области здравоохранения Россия и Китая успешно развиваются в рамках договоренностей правительственной комиссии. Со стороны России эту комиссию возглавляет заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова, с китайской - заместитель председателя Правительства Китайской республики Джан Гаоли. В рамках этой правительственной комиссии действует подкомиссия по сотрудничеству в сфере здравоохранения.

"Отношения между нашими системами здравоохранения развиваются на двустороннем уровне: это сотрудничество касается, как медицинских организаций, так и медицинских университетов", - сказал Дмитрий Костенников.

В свою очередь, глава делегации гонконгского бизнеса г-н Ронни Чан подчеркнул, что он и его коллеги заинтересованы в инвестировании российскую медицину: "Мы готовы обсудить эти вопросы. Особенно нас интересуют ваши дальнейшие действия в отношении увеличения продолжительности жизни. Как вы знаете, сегодня Китай обогнал Исландию и Японию по уровню продолжительности жизни".

Дмитрий Костенников заявил, что сейчас основная задача России - это увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет. Он также кратко рассказал об уже формированном национальном проекте "Здравоохранение". "Этот проект включает в себя восемь федеральных проектов. Один из них направлен на развитие медицинской помощи иностранным гражданам-медицинского туризма. Поскольку довольно значительное число иностранных граждан приезжают в РФ за медицинской помощью. В регионах РФ почти 62% составляют жители стран центральной Азии, 32% - это Европа и юго-восточная Азия, Африка", - рассказал Дмитрий Костенников.

О делегации

Визит гонконгской делегации проходит с 24 по 30 сентября в Москве и Санкт-Петербурге. Организатором бизнес-миссии с российской стороны выступает Фонд Росконгресс, который полностью сформировал план встреч зарубежных инвесторов с главами крупных российских компаний, а также руководителями профильных министерств и ведомств, формирует содержательную часть программы, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку.

Об организаторах

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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