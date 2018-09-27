Академия Н.С. Михалкова покажет новый спектакль о поэтах Серебряного века

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"Серебряный" век русской поэзии связан со сложнейшими духовными исканиями человечества на рубеже XIX и XX веков, с расцветом национальной культуры, и вместе с тем в поэзии этого периода есть предчувствие грядущей катастрофы, элементы “надлома”, кризиса. Искусство стало философией, универсальным, синтетичным взглядом на мир. Никогда еще в русской культуре слово не было так тесно связано с музыкой и живописью, никогда еще поэты так остро не ощущали себя “актерами” в “театре людских судеб”. Эпоха рубежа XIX–XX веков полна такого внутреннего трагизма, которого не знало еще человечество. Блестящие достижения цивилизации не дали человеку главного: смысла жизни, гармонии, духовного покоя. "Наша эпоха есть время тьмы и скорби – восставшей тьмы и овладевшей человечеством скорби", – пишет в эти годы Ф. Сологуб