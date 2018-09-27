Академия Н.С. Михалкова покажет новый спектакль о поэтах Серебряного века

Москва, 27 сентября 2018 г. 28 сентября 2018 г. в 19 часов во Дворце культуры им. С.П.Горбунова (ул. Новозаводская, 27) состоится открытый показ нового спектакля Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова "Послание изгнанных. Миражи Серебряного века" (16+). Новый спектакль режиссера-хореографа Сергея Землянского и выпускников актерской мастерской Академии, сочетающий в себе несколько жанров, впервые будет представлен широкому зрителю. Фантазийные размышления, обличенные в театральную форму, будут сопровождаться литературными текстами в исполнении народной артистки России Инны Чуриковой и народного артиста России Никиты Михалкова.
"В основе нашей работы – ритмика поэзии эпохи Серебряного века, выражение духа времени посредством донесения его специфичных форм – пластики тела, вокала, стихотворений. Мы нарочно не придерживаемся биографической линии жизни поэтов, это фантазийная история, но с учетом тех событий, которые тогда происходили среди разных слоев общества - интеллигенции, поэтов, офицеров, нищих. Сюжет спектакля – это плеяда навеянных историй, вытекающих одна из другой. Неспроста и два места действия – перрон вокзала и аутентичный клуб-кабарэ", – режиссер-постановщик Сергей Землянский о спектакле.
"Серебряный" век русской поэзии связан со сложнейшими духовными исканиями человечества на рубеже XIX и XX веков, с расцветом национальной культуры, и вместе с тем в поэзии этого периода есть предчувствие грядущей катастрофы, элементы “надлома”, кризиса. Искусство стало философией, универсальным, синтетичным взглядом на мир. Никогда еще в русской культуре слово не было так тесно связано с музыкой и живописью, никогда еще поэты так остро не ощущали себя “актерами” в “театре людских судеб”. Эпоха рубежа XIX–XX веков полна такого внутреннего трагизма, которого не знало еще человечество. Блестящие достижения цивилизации не дали человеку главного: смысла жизни, гармонии, духовного покоя. "Наша эпоха есть время тьмы и скорби – восставшей тьмы и овладевшей человечеством скорби", – пишет в эти годы Ф. Сологуб
Основой спектакля послужили стихотворения классиков XX века - Ильи Эренбурга, Александра Блока, Юргиса Балтрушайтиса, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Саши Черного, Федора Сологуба, Николая Гумилева, Дмитрия Мережковского, Михаила Кузьмина, Игоря Северянина, Андрея Белого, Сергея Есенина, Константина Белого.
Художник спектакля Максим Обрезков акцентирует внимание зрителя на оформлении спектакля в стилистике поэтического "кабаре", использую тематику ретро, показывая игровую природу, которая была близка поэтам Серебряного века".
В современном обрамлении спектакль заставляет поэтический текст расцветать новыми красками в потоке музыкальных зарисовок, созданных композитором Павлом Акимкиным, помогая зрителю выстроить свой собственный мир ассоциаций.
Вокальную партию в спектакле исполняет выпускница актерской мастерской Академии Анастасия Сапачева.
Премьерные показы спектакля состоятся уже 14 ноября и 15 декабря в новом сезоне Государственного театра киноактера
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