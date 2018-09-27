На РЭН обсудят перспективы сотрудничества России и стран Африки в области энергетики

Москва, 27 сентября 2018 г. Круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия России и стран Африканского континента, пройдет в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+).

В обсуждении перспектив сотрудничества планируют принять участие представители правительственных делегаций Республики Судан, Анголы, Нигерии, Замбии, Южно-Африканской Республики, руководители ГК "Росатом", Sonangol EP и компании "Хевел", а также ведущие эксперты и стороны, заинтересованные в построении эффективного российско-африканского диалога в области энергетики. Модератором круглого стола выступит Председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.

Именно в рамках Российской энергетической недели и предстоящего круглого стола стороны планируют обсудить укрепление российско-африканских отношений, а также выработать различные стратегические форматы подобного взаимодействия.

Коснутся спикеры и темы развития альтернативных источников электроэнергии, где стороны также могут поделиться опытом. Так, ЮАР уже входит в ведущую десятку стран по производству солнечной электроэнергии, а в Руанде расположена первая африканская солнечная электростанция, открытая в 2014 году. Крупные станции планируется построить также в Гане и Уганде.

"Высокие темпы развития социальной инфраструктуры, добывающих отраслей требуют стремительного наращивания генерирующих мощностей и расширения электросетевой составляющей. При этом экологический фактор должен сохранить первостепенное значение. Очевидно, что возобновляемая, в первую очередь, солнечная энергетика сыграет ключевую роль в развитии энергетического комплекса на Африканском континенте. Снижение стоимости технологий в солнечной энергетике уже сегодня сделало этот вид генерации доступным для государственных нужд и привлекательным для инвесторов. Мы ведем переговоры с рядом российских компаний, занятых в разных сегментах добывающих отраслей, о строительстве солнечных электростанций. Предлагаемые решения позволят оптимизировать расходы на энергоснабжение промышленных объектов, повысят надежность их работы", - рассказал генеральный директор группы компаний "Хевел", участник панельной дискуссии Игорь Шахрай.

О мероприятии

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

rusenergyweek.com

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

