В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" установлен рекорд посещаемости

Москва, 27 сентября 2018 г. За шесть дней выставку "Улица Дальнего Востока" (6+) в рамках IV Восточного экономического форума посетили около 70 тысяч человек.

Торжественное открытие состоялось 11 сентября с демонстрации показа клипа "Улицы Дальнего Востока", слова песни для которого написали сами жители Дальневосточного федерального округа. В ходе церемонии демонстрационный полет совершили самолёты четвертого поколения Су-35С, выполнив в небе над островом несколько сложных маневров.

Все девять субъектов Дальнего Востока России представили на выставке свои экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности и красоту природы.

"Дальний Восток – огромная территория. Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику. Задача выставки - вызвать интерес к Дальнему Востоку", – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Каждый дальневосточный регион – уникальный и самобытный. Задача выставки, показать, как отличается каждая территория от других. Мало кто из гостей форума был во всех дальневосточных регионах. "Улица Дальнего Востока" позволяет сделать почти невозможное: за короткое время получить представление о трети нашей страны, сделать Дальний Восток ближе", – считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Каждый участвовавший в выставке регион представил свои особенности и перспективные проекты. Экспозиция Амурской области была оформлена в виде data-центра, а рядом был залит каток с искусственным льдом. Посетителям Сахалинской области предлагали помечтать о поездке на скоростном поезде с острова на материк. Якутский павильон "Сокровищница вечной мерзлоты" представлен алмазами, морозами, северным сиянием. Чукотка представила экспозицию "Мир настоящих людей", где можно было ознакомиться с традиционным бытом местного населения. Хабаровский край построил павильон в виде самолета, идущего на взлет.

Внутри павильона разместилась интерактивная инсталляция "Окно в Хабаровский край", с помощью которой можно было узнать о "точках роста" региона и туристических маршрутах. Приморский край презентовал уже существующие проекты и производства, перспективные проекты в сферах судостроения, туризма, рыболовства и марикультуры. "Создавая в Приморье" - стало темой экспозиции региона. Одной из самых красочных стала экспозиция Камчатки, представленная в виде икры – четырех круглых оранжевых павильонов. Магаданская область сделала акцент на добыче полезных ископаемых. Гости павильона могли увидеть выставку золотых самородков и ощутить себя старателем на добыче золота. А в павильоне Еврейской автономной области - почитать цитаты из священных текстов, философских трактатов, притч и высказываний известных деятелей; концептуальная идея оформления павильона ЕАО в этом году – еврейская мудрость, прошедшая через века.

Многие регионы применяли в своих павильонах погружение в виртуальную среду. Участники из Магадана предлагали посетителям "опуститься" на морское дно, а гости павильона Республики Саха могли сыграть в игру "По следам мамонта", в форме головы которого и был выполнен главный зал. Гостей выставки впечатлил павильон Камчатского края, выполненный в виде икринок лосося.

Специальным гостем выставки стала Кемеровская область. Региона представил павильон в виде годы, символизировавшей богатства края. Внутри павильона создавалось ощущение полного погружения в тематическую зону. Например, в зоне, представляющей туристический кластер Шерегеш, была создана имитация зимы - шёл снег, и ощущалась низкая температура воздуха.

С развернутыми экспозициями в сферах экологии, высоких технологий, инноваций, рыбодобычи, спорта выступили федеральные министерства и ведомства. Оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО гостям предлагали на площадке Минспорта России. А ещё посетители могли зайти на борт новейшего гражданского вертолета Ка-62, который разработан компанией "Вертолеты России" на авиазаводе в Арсеньеве. Особый акцент выставки в этом году сделали на сохранении уникальной экологии ДФО. Природу каждого субъекта, заповедные зоны представили на выставке в панорамном 3D-кинотеатре, информационных видеороликах и стендах. Также на выставке сотрудники дальневосточных заповедников и национальных парков предлагали всем желающим подобрать и забронировать туристические туры.

На выставке разместился "Рыбный рынок", где представители крупнейших дальневосточных компаний представили свою продукцию, провели мастер-классы по приготовлению краба, гребешка и других изысканных блюд из дальневосточных морепродуктов. В павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" повара предложили главам России и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами.

В павильоне высоких технологий были представлены пилотные проекты Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), Роснано и РВК. Это, в частности, разработанные компанией BMPower уникальные водородные топливные элементы для дронов и роботизированной техники, интеллектуальная модульная система обеспечения промышленной безопасности (разработчик - компания Visitech), платформа VR-обучения компании "Виар трейдинг системс". Эти и ряд других проектов будут поддержаны Дальневосточным технофондом.

Также выставка стала площадкой для презентации проектов молодых предпринимателей и автором стартапов. Для этого был открыт специальный павильон "Техносреда – молодежные проекты".

"Это твердая четверка с плюсом. Но в будущем году мы повторяться не будем. Для будущего года надо будет придумать что-то новое, потому что повторение неинтересно", – сказал Юрий Трутнев, подводя итоги работы четвертой выставки.

О ВЭФ

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2018 года прошел 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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